ビジネスシーンもGUで！　2025年秋冬新作アイテムでつくるおすすめコーディネート3選

まだまだ暑い日は続いているけれど、間もなく迎える本格的な秋に向けて、そろそろ秋を意識したファッションを取り入れていきたいですよね。

トレンドのファッションを手軽に楽しめる名品が集うGUでは、秋冬の新作アイテムが店頭に並びはじめました。今回は、メディア向けに行われた秋冬コレクションの展示会で出会ったアイテムの中から厳選した、ビジネスシーンにおすすめのコーディネートを紹介します。

■プレッピースタイルにスポーティさをプラス。きちんと感に抜け感を忍ばせて

2025年秋冬コレクションのテーマは、“Downtown Preppy”。 チェックジャケットやオックスフォードシャツ、ニットカーディガンなど、都会的な印象のプレッピースタイルに、スポーティでカジュアルなエッセンスを加えたファッションアイテムが今季の特徴なのだそうです。

フリルブラウスにツイードカーディガンを重ねてエレガントな雰囲気に

一つ目は、フリルシャツにツイードライクのニットカーディガンを合わせたレディな印象のコーディネート。程良く厚みのある「ツイーディーニットカーディガン」は、ジャケット感覚でラフに大人かわいさを演出できます。

ワンポイントになるゴールドのボタンによって、高見えすること間違いなし！ 襟元と袖のフリルがアクセントの「フリルネックブラウス」と合わせれば、より大人かわいさを演出できますよ。

ボトムスはフレアシルエットの「カットソーフレアスカートQ」をチョイス。縦の切り替えデザインで美しいシルエットをかなえながらも、ウエストはゴム仕様なので圧迫感がないのも嬉しいポイントです。

合わせたブーツは、足先の重心のかかる部分にクッションを追加し、ヒールの安定感を向上した「ウルトラストレッチヒールブーツ」。伸縮性の高いウルトラストレッチ素材を採用しているので動きやすく、履き心地も抜群でした。

オンでもオフでもさまざまなコーディネートに合わせやすいので、これは今季のマストハブアイテムになりそうです。

アーガイル柄のカーディガンを主役にした知的カジュアルコーデ

二つ目は、「フリルネックブラウス」はそのままに、秋らしいアーガイル柄をあしらったカーディガンと大人気の「タックワイドパンツ」を合わせた、知的な印象のカジュアルコーデです。

クラシカルなテイストの「パフニットアーガイルクルーネックカーディガン」は、ショート丈でクルーネックとデイリー使いしやすい仕様になっていました。着てみて驚いたのはやわらかく包み込むような着心地。チクチクしないのは、起毛加工した糸を編み立てているからなのだそうです。デザインだけでなく肌あたりも重視したい人は要チェック！

合わせたパンツは大人気の「タックワイドパンツ」。幅広めの腰帯と2タックにつながるセンタープレスによって、腰の位置が高く見え、脚長効果も抜群。伸びの良い素材にウエスト部分の後ろ側がゴム仕様になっているので快適に過ごせますよ。

スニーカーは、トレンドのバレエコアを取り入れた「レースアップバレエスニーカー」。バレエシューズとスニーカーソールを掛け合わせたデザインになっており、足にピタッとフィットします。涼しくなってきたらソックスとのコーディネートも楽しめそうです。

バッグで選んだのは、A4サイズがすっぽりと収まり、ノートパソコンの持ち運びにも便利な「コクーンショルダーバッグ」です。外側には2つのスラッシュポケットと2つの内ポケットと抜群の収納力。ショルダーストラップは幅広なので、肩への負担も軽減できます。

サイドにはストラップがついているので、カラビナやチャームをつけて個性を出すことも。合成皮革を使用しているので高見えもかないます。

チェック柄のセットアップでマニッシュに決めて

三つ目は、リラックスシルエットの「ダブルブレストチェックジャケット」と、セットアップになる「タックワイドチェックパンツ」をメインにしたマニッシュコーデです。セットアップとして着用すればカチッとした印象に。「ダブルブレストチェックジャケット」とデニム、ニットと「タックワイドチェックパンツ」を合わせれば、カジュアルにも着回せそう。

ブラウスはボウタイデザインの「ボウタイブラウスZ」を合わせて華やかさをプラス。ボウタイはリボン結びはもちろん、結ばずに垂らすなどアレンジ自在です。

かっちりとしたコーデに合わせるならバッグも高見えしつつ、機能性があるものを選びたい……。そんな願いをかなえるのが、「2WAYロングベルトバッグ」です。A4サイズが入るサイズ感で内側にポケット付きと収納力に優れており、さらに両開きジップなので荷物の出し入れも簡単にできますよ。

2WAYというだけあって肩掛けにしたり、斜め掛けにしたりと長さの調節も可能。色展開はブラックやダークブラウンなどビジネスシーンで使いやすい4色展開なので、思わず複数買いたくなってしまいました。

■リーズナブルとは思えない、高見えするアイテムで秋らしさプラスして

今回紹介したアイテムは、全て5,000円以下で買えるコスパ最強なものばかり。デザインと着心地を両立したGUの新作アイテムをこの秋に取り入れてみてはいかがでしょうか？

（吉川夏澄）