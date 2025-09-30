Image: ギズモード・ジャパン

テレビと一口に言っても、映像を映し出すパネルの形式は複数あります。その中でも、コントラストが高く色鮮やかな表示ができると言われているのが、有機EL（OLED）パネルです。

有機ELは、画素一つ一つが発光する仕組み。発光しない画素は黒く表示されるため、黒の締まりがたいへんよいというのは聞いたことがあるでしょう。

有機ELは、黒がきれい。でも、それだけじゃないんです。最新の有機ELパネルは黒以外の発色においてもかなり優れています。その秘密は「赤・青・緑・青」！

急に色を連呼されても何のことやらわからないかもしれませんが、LG Displayの有機ELパネルを題材に、ギズモード編集部のリチャードが詳しく解説してくれています。

有機ELが強いのは黒だけじゃない

LGディスプレイの有機ELは第4世代に。第1世代から比較すると、明るさや色の再現度がかなり進化しているのがわかると思います。

有機ELとよく比較されるMin LEDと比べて優れている点は、以下の通りです。

黒のクオリティが高い

miniLEDは、液晶パネルを背面から光を当てて発光する仕組みのため、白を基調としています。そのため、黒の発色はやや苦手。

一方有機ELは、画素それぞれが発光する仕組みで、黒を表現する場合は発光しません。つまり、ホンモノの黒が出る（光をまったく出さない）わけです。黒がしっかりと表現されれば、全体のコントラストも上がり、たいへん締まりのある画質となります。ちなみに、LG Displayが手掛けていたminiLEDのコントラスト比は5,000:1ですが、有機ELは1,500,000:1。その差は歴然です。

視野角が広い

視野角とは、画面を横から見たときに画質が落ちない角度。常に正面から見るのなら問題ありませんが、大人数でテレビを視聴したり家事をしながらだと、斜めから見ることもあるでしょう。有機ELはMiniLEDよりも視野角が広く、具体的にはminiLEDの視野角が左右33度に対し、有機ELは左右61度となっています。これなら、ちょっと斜めから見たくらいでは、画質が変わりません。

そのほかにもLG Displayによれば、有機ELのブルーライトの放出量がminiLEDの約半分とのこと。色鮮やかで精細で、目に優しい。そんなLG Displayの有機ELパネルの進化のキーワードは「赤・青・緑・青」！これだけでも覚えて帰ってください。

Source: LG Display