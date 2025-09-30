小林製薬は、殺菌トータルケア（歯周病（歯肉炎、歯周炎の総称）・虫歯・口臭予防・ネバつき浄化。すべての菌を殺菌するわけではない）ハミガキ「ゼローラ」ブランドから、殺菌効果に加えて歯の美白ケア機能（ブラッシングによる）を追加した「ゼローラ＋美白ケア」を10月8日に発売する。

同社調査（出典：同社調査（2025年7月n＝519 20代以上の男女））によると、ハミガキを購入する際に殺菌効果を重視している人は依然として多く、20代以上の男女の約4人に1人（約26.2％）であることが分かっている。

一方、ハミガキ市場で大きく伸びているのが“＋美白ケア”製品（出典：インテージSRI＋データ全国全業態 期間：2020年1月〜2024年12月 「＋美白ケア」のアイテム：同社定義）。近年、“濃い味”をキーワードにした緑茶などの人気が高まっているが、緑茶などに含まれるポリフェノールが歯の着色汚れ（ステイン）の原因になることは広く知られている。また、脱マスクによって口元を見せる機会も増え、着色汚れへの関心が高まり、毎日のハミガキで手軽に美白ケアができる製品への期待も高まっている。

こうした背景から、口に潜むあらゆる菌を殺菌しながら、手軽にステインケアができるトータルケアハミガキ「ゼローラ＋美白ケア」を開発した。

同製品では、歯周病・虫歯・口臭・ネバつきなど、口に潜むさまざまな原因菌を一度に殺菌しながら、美白ケア成分「ポリリン酸Na」によって歯の表面に付着したステインを浮かせて除去する。さらに、歯の表面をコーティングして汚れの再付着を防ぐことで、清潔で明るい歯を保つサポートをする。薬効感も感じられる爽快なシトラスミントの風味となっている。

［小売価格］900円（税別）

［発売日］10月8日（水）

小林製薬＝https://www.kobayashi.co.jp