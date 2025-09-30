私の口座から子ども名義の口座に50万円を移しました。これも贈与税の対象になるのでしょうか？贈与税がかかるなら、いくらかかりますか？

子ども名義の口座にお金を移すと、贈与とみなされる可能性がある

親が自分の口座から子ども名義の口座にお金を移す行為は、一般的に「贈与」と見なされる可能性があります。たとえ親の管理下にある口座であっても、名義が子どもである以上、「形式的には」子どもへの贈与と見なされるのが基本です。

ただし、以下のような条件を満たしていれば「実質的には贈与ではない」と判断される場合もあります。

このように、単に名義だけが子どもになっていて、実際の管理や使用権が親にある場合は、「名義預金」として、将来的に相続税の課税対象になる可能性もあります。





年間110万円以下でも「名義預金」と判断されることがある

贈与税には「年間110万円までの基礎控除」があります。つまり、1年の間に受け取った財産が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。今回のように50万円の移動であれば、本来は非課税の範囲です。

しかし問題なのは、「本当に贈与が成立しているかどうか」です。次のようなケースでは、たとえ金額が110万円以下であっても、贈与と認められないことがあります。

●子どもがそのお金を自由に使えない

●贈与契約書など、証拠となる書類がない

●単なる貯金のように管理されている

この場合は、形式的な贈与ではなく「親の資産を名義だけ変えている」と判断され、相続税の対象になることもあります。





贈与税がかかる場合の計算方法と税率

仮に贈与とみなされ、かつ金額が基礎控除（年間110万円）を超えた場合、贈与税の課税対象になります。贈与税の税率は、金額によって異なります。図表1は一般的な税率表の一部です（特例贈与の場合）。

図表1

課税価格（控除後） 税率 控除額 ～200万円 10% 0円 ～300万円 15% 10万円 ～400万円 20% 25万円

※筆者作成

たとえば、150万円を贈与した場合の計算は以下の通りです。

150万円（贈与額）－110万円（控除）＝40万円（課税価格）

40万円 × 10％ ＝ 4万円（贈与税）

ただし、子どもが未成年であっても、「特例税率」が適用されるケースもあるため、必ずしも高額な税率が適用されるわけではありません。





知らずに課税されないために注意すべきポイント

子ども名義の口座にお金を移すだけでも、条件によっては「贈与税の対象」となることがあります。特に、以下のポイントに注意が必要です。

●年間110万円以下でも、形式だけの名義変更なら課税リスクがある

●子どもが管理・使用できる状態にあることが重要

●書面での贈与契約や使い道の記録があるとトラブル回避に有効

●税務署は銀行口座の動きを把握できる

知らなかったでは済まされないのが税金の世界です。「子どものために」という善意が、思わぬ課税リスクを招くこともあります。将来の安心のためにも、資金の移動や贈与に関しては、事前に税理士などの専門家に相談するのが最善です。



