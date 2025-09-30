合同記者会見に臨む米国のトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相＝２９日/Jonathan Ernst/Reuters

（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は２９日、ホワイトハウスでのイスラエルのネタニヤフ首相との会談後、パレスチナ自治区ガザ地区で続く戦争を終結させるための停戦案を公表した。ガザで戦闘が始まってからほぼ２年で数万人が犠牲となる中、トランプ氏は「和平に非常に近づいている」と語った。

トランプ氏は、イスラム組織ハマスが今回の停戦案に同意しなければ、イスラエルの軍事行動の継続を支持すると警告した。

当局者によれば、カタールとエジプトの高官が、２０項目からなる停戦案をハマスの交渉担当者に伝えた。今回の停戦案は先週、国連総会に合わせて中東地域の指導者らに伝えられていた。

ネタニヤフ氏は、トランプ氏の停戦案を支持するとした上で、ハマスが提案を拒否するか受け入れても提案に反する行動を取った場合には「イスラエルが独力でその仕事を終わらせる」と警告した。ネタニヤフ氏は、停戦案で示されたガザの統治に関する一部の条項については難色を示しているとみられる。

今回発表された停戦案では、イスラエルとハマスが提案に同意すれば戦闘は直ちに終結するとしている。また、ハマスに拘束されている人質は生存者も死者も７２時間以内に解放され、イスラエル軍は人質解放の準備のため合意された線まで撤退する。その間、空爆や砲撃を含む全ての軍事作戦は停止され、段階的な完全撤退の条件が整うまで戦線は凍結される。イスラエルは人質解放と引き換えに終身刑の受刑者２５０人と２０２３年１０月７日以降に拘束されたガザの住民１７００人を釈放する。

注目すべきなのは、今回の停戦案が、ハマスが受け入れを拒否した場合の最終的なイスラエル軍の撤退についても触れている点だ。この場合、イスラエルはガザでの軍事作戦を継続しつつ、暫定の治安部隊へ段階的に領土を引き渡すことになる。いずれの場合でも、この提案は、イスラエルが最終的にガザの一部から撤退し、領土を国際社会の治安部隊に引き渡すことに公に同意した初めてのケースとなる。

提案では、引き渡しが行われる時期については明示されていないが、「イスラエルはガザを占領または併合しない」としている。