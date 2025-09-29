3段階の動作が走力を劇的に変化させる

盗塁は得点圏に走者を進めることを目的とし、小学校世代でも有効な戦術だ。チームとして成功率を上げられれば、得点の可能性は大きく広がる。西武で4年連続盗塁王に輝いた片岡易之（当時、現・保幸）さんをサポートしたプロトレーナー・安福一貴さんが紹介する、走力アップトレーニングが「スティフレッグバウンス」。聞き慣れないトレーニングの極意は「3段階の動作」をつなげることで、それにより推進力アップを導くという。

まず1つ目の動きは足と膝を固め、股関節だけを動かして前進。2つ目は、スキップに近い動きの「バウンディング」。そして最後に、バウンディングから滑らかにダッシュに移行する。安福さんはポイントとして、3つの動作を分断せず「柔らかく、つないでいく」ことが大切だと解説する。

練習の狙いとしては、「（地面を）叩く力を推進力や前方への力に結びつける」ことにある。“走り”に大切な要素を分解し、それぞれの動きを結びつけることで、走力アップに繋がる技術を習得できるという。

「盗塁の成功率を上げる」といっても、闇雲に走るメニューを増やすだけでは、目的に近づくことはできない。安福さんの経験に基づいた、“根拠あるランメニュー”を日々積み重ねることで、“盗塁成功”という道筋が照らされるだろう。（First-Pitch編集部）