¡¡½Ð»ºÄ¾¸å¤ÎÆý»ù¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÃÓÂÞ½ð¤Ï£²£¸Æü¡¢ÅìµþÅÔË­Åç¶èÄ¹ºê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È»°»Þ¼îè½°¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£²¡Ë¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£

¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°»ÞÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£²ÆüÌë¡¢Æ±¶èÀ¾ÃÓÂÞ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î°û¿©Å¹Æâ¤Ç¡¢¼«¤é½Ð»º¤·¤¿Ä¾¸å¤Î½÷»ù¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£Ä´¤Ù¤Ë¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡»°»ÞÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±Æü¸á¸å£±£±»þÈ¾º¢¡¢½÷»ù¤òÆþ¤ì¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤ò»ý»²¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶á¤¯¤Î¸òÈÖ¤ËÆ±Å¹´Ø·¸¼Ô¤È°ì½ï¤Ë½ÐÆ¬¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»º¤ßÍî¤È¤·¤¿¡×¤È¿½¹ð¤·¤Æ»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£½÷»ù¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£