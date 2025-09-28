「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」の東京予選Bブロックが9月28日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、決勝戦で宮嶋健太四段（26）が森内俊之九段（54）に110手で勝利した。この結果、宮嶋四段は“自身の東軍入り”を決めた。

前年は西軍代表で東西対抗戦に出場した宮嶋四段が、今期は東軍の代表として決勝戦への進出を決めた。

宮嶋四段は2回戦からの出場で、黒沢怜生六段（33）、及川拓馬七段（38）、真田圭一八段（52）、吉池隆真四段（20）に勝利。決勝戦では、永世名人資格保持者の森内九段との対戦となった。決勝戦では矢倉対雁木の出だしから、宮嶋四段が積極的に攻めて快調にリードを拡大。激しい攻防が繰り広げられたが、宮嶋四段が力強く押し切り、勝利を飾った。

宮嶋四段は、「9月は公式戦全敗だったので、この結果にビックリしている」とコメント。「（東西両軍の代表を経験することに）実現すれば面白いと思っていたので、東軍の優勝請負人になりたい」と対抗戦への意気込みを語っていた。

今期の東日本地区は、ファン選出で中村太地八段（37）、羽生善治九段（55）、伊藤匠叡王（22）の出場が決定している。さらに、東京予選Aブロックを突破した高見泰地七段（32）、東京Bからは宮嶋四段が代表入りし、さらに個性豊かなメンバーが顔をそろえることとなった。10月4日に予定されている東京Cブロックを突破し、東軍最後の代表入りを決めるのは誰か。今後の戦いからも目が離せない。

◆SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025 ファン投票による選出（東西各3人）、予選（東西各3人）、決勝戦（東西各6人）によって構成される。12月に開催予定の決勝では、個人戦と団体戦のポイント数で優勝チームを決定する。対局は全て持ち時間なし、初手から1手30秒未満で行われる。先手・後手は振り駒で決める。

（ABEMA／将棋チャンネルより）