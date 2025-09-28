¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Ìðºî¡¡¡ÖÀ¨¤¤¶â¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×Ìðºî·ó¡Ê54¡Ë¤¬¡¢27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ø¥Ù¥ì¥±¡×¡ÊÌÚÍËÌë0¡¦35¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤«¤é·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿Ìðºî¡£¡Ö¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤ÎÀ¨¤¤¶â¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ½÷Í¥¡¦¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Ìðºî¤Ï16Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£¡Ö·ëº§¤¹¤ë1Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ë¡×¼ùÌÚ¤µ¤ó¤È»Å»ö¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¡ÈÌðºî¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡É¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤ÈÇ¯Îð¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö44ºÐ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ùÌÚ¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¡È¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤Í¡É¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡È44ºÐ¤ÎÃË¤¬µ¤¤ËÆþ¤ë´°àú¤Ê½÷¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡É¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Ã¤«¡Äº£¤¤¤ë°ìÈÖ¹¥¤¤Ê»Ò¤¬¡Ê·ëº§¤Ë¡ËÅ¬Ç¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£