２６日に最終回を迎えたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」は、２９日から４夜連続でスピンオフが放送される。

辛島健太郎（高橋文哉）のプロポーズ秘話を描く第１話「健ちゃんのプロポーズ」、メイコ（原菜乃華）がミュージカルに出演した舞台裏が明かされる第２話「メイコの初舞台」、スランプに陥った、いせたくや（大森元貴）にフォーカスする第３話「男たちの行進曲」、そして嵩やのぶと働く中尾星子（古川琴音）が主役の第４話「受け継ぐもの」と続いていく。

公式ＳＮＳは２８日、予告動画をアップ。中心となる面々やのぶ、嵩らとともに、永六輔さんがモデルの六原永輔（藤堂日向）の姿も映し出された。

再登場にコメント欄では「永ちゃんも出てる〜♪」「永ちゃんもう観れないと思ってたけどいた〜！！」などの反応が並ぶ一方、まだまだ見たい人物が多く「４つじゃ少ない」「琴子さんと岩清水さんのエピソードもほしい！」といった声も。

中でも八木（妻夫木聡）と蘭子（河合優実）のその後への期待は大きく「八木さんと蘭子の話は？」「皆さんご八木さんと蘭子を気にしてますね！私も見たい！あと千代子さん。嵩と千尋を育てたお母さんなのに最後出なくて寂しかったです」「本編で描かれなかった話は沢山あります 八木さんと蘭子のその後、柳井家の家政婦のしんさん、康太のたまご食堂、山下みみ先生、貴島中尉、あっという間に過ぎた５年、７年の間の出来事、子役から青年に変わる８年の間の出来事を描いて欲しいです」「ロスっても大丈夫でしたー！でも特別編終わったらホントの『あんぱんロス』が来そう」「本放送がロスでも、まだまだ簡単にロスにさせまいという公式さんの心意気が感じられますね！」などのコメントが上がった。