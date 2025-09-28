BTSらを指導したトレーナー、公務員からのセクハラ被害を告白…監視カメラにも映った行為

BTS・JINや、『トンイ』の女優ハン・ヒョジュなど、数多くの芸能人を指導してきたフィットネストレーナー、ヤン・チスンがセクハラ被害を告白した。

【写真】ヤン・チスン、ファンに騙されジム閉鎖

去る9月27日、ヤン・チスンは自身のYouTubeチャンネルに「ジムを閉鎖したあの日まで」というタイトルの動画を公開した。

ヤン・チスンは動画に出演し、詐欺被害でジムを閉鎖することになった過程を明らかにした。彼は、「車も先に売って準備していたところ、執行官が入ってきた」と緊迫した当時の状況を伝えた。

続けて、「執行官が7月初めに入ってきたが、1週間でジムを空けろと言われた」として短い時間に進行された強制執行に「協議後、7月末に廃業日を定めた」と説明した。

それとともに、「これを話すかどうか迷った」と口を開いたヤン・チスンは、「強制執行の日、執行官3人がジムを訪ねた」とセクハラ被害を主張した。

監視カメラの映像まで公開した彼は、「執行官3人のうち1人が私に『体格良いね。胸をちょっと触ってみたい』と話し、『当時は忙しなかった。何日か過ぎてから、とても気分が悪かった。執行官が胸を触ってみたいと言うのは話にならない」と怒りを爆発させた。

続けて、「本当にそうしてはいけない。相手は気をもんでいる状況なのに、ほかの場所でそのような行動をしてはいけない」と指摘した。

なお、ヤン・チスンは2018年に開発業者と賃貸契約を結び、ソウル江南（カンナム）区論峴洞（ノンヒョンドン）にジムを開いた。しかし、同ビルは寄付採納条件で建てられ、「20年間無償使用後に管理・運営権を移譲する」という協約があった。

知人の紹介でビルに入居したヤン・チスンは同内容を知らずに契約し、結局退去通知を受けた。ヤン・チスンはこの過程で賃貸料の二重納付など、10億ウォン（約1億円）に上る被害を受けたと知られた。

ヤン・チスンは来る10月、国会国政監査にインフラ施設で発生中の詐欺被害の参考人として出席する予定だ。