10月から「電気代」がまた値上げ!? 1ヶ月の平均「1万2000円」はどこまで上がる？ 電気代を抑える方法も確認

10月からの電気料金見直しで家計負担はどう変わる？

2025年秋から、大手電力会社では燃料費の高止まりを背景に、家庭向けの電気料金が見直される見込みです。

電気料金は、基本料金が設定されているプランでは、契約ごとに決められた「基本料金」と使用量に応じて加算される「従量料金」で構成されるのが一般的です。ただし、電力会社によっては基本料金を設定せず、従量料金のみで請求するプランもあります。

そのため、契約内容によって料金の仕組みは異なりますが、使用量が多い家庭ほど電気料金の負担が大きくなる点は共通です。また、従量料金単価は使用量に応じて上がるため、特に冬場は暖房や加湿器の使用で電気消費が増え、家計への影響は無視できません。

電気料金は、燃料費調整制度の仕組みにより、電気をつくるための燃料である輸入される液化天然ガスや石炭の価格が変動要因となります。近年は円安も影響し、エネルギー輸入コストが上昇傾向にあります。2025年10月以降は政府の補助金が縮小される動きもあり、実際の請求額が上がる家庭が増えると予想されます。



1ヶ月の電気代平均1万2000円。前年との比較と今後の増加背景

総務省の2024年の家計調査によると、2人以上世帯の電気代は1ヶ月あたり平均約1万2000円となっています。前年と比べると平均して8.8％の減少です。

電気代上昇の背景には、国際エネルギー価格の高止まりに加えて、再生可能エネルギーの普及に伴う賦課金の増加があります。電気代の内訳には「再エネ賦課金」も含まれ、これが毎年少しずつ上昇していることも見逃せません。家計にとっては、使っていないつもりでも固定的に支払う部分が増えているのです。



冬の暖房費が重荷に？ 光熱費のピークはいつ訪れるのか

電気代は、季節によって変動が大きい支出です。夏の冷房代もかかりますが、特に厳しいのは冬場です。統計では、12月から2月にかけて電気代は平均より2～3割高くなる傾向があります。つまり平均1万2000円であっても、冬には平均が1万6000円台に達する月もあり、家庭によっては負担が大きくなります。

暖房器具の種類によっても差が出ます。エアコンは比較的効率がよいものの、古い機種や設定温度が高いと消費電力が大きくなります。こたつや電気ストーブは短時間の使用なら安く済みますが、長時間だと逆に割高になる場合があるなど、器具によって特性があります。ガス暖房との併用を含め、世帯のライフスタイル次第で光熱費のピークは変わるため、今から準備が必要です。



節電で差がつく！ 冬場の電気代を抑える具体的な工夫

電気代の高騰に備えるには、日常のちょっとした工夫が効果を発揮します。

エアコンはフィルターをこまめに清掃：効率が落ちると消費電力が増加します。

冬の設定温度は20℃前後を目安に：1℃下げると約10％の節電につながるといわれています。

断熱対策を強化：窓に断熱シートを貼る、厚手のカーテンを使うなどで暖気の流出を防ぎます。

待機電力の削減：使っていない家電のコンセントを抜くことで年間数千円の節約になる場合があります。

また、時間帯別料金プランを導入している電力会社もあります。夜間の電気を安く利用できるプランでは、洗濯や食器洗い乾燥機を夜にまとめて使うことで光熱費を抑えられます。



値上げ時代を乗り切るための家計管理のポイント

電気代の値上げは家計に直結するため、節電と並行して家計管理の工夫も欠かせません。まずは光熱費の年間支出を確認し、毎月の予算に組み込むことが大切です。前年と比較して増えた分は「固定費の増加」と捉え、食費や娯楽費など柔軟に調整できる支出とのバランスを考えましょう。

今後も、エネルギー価格は不安定な状況が続くと予想されます。だからこそ、家計全体を見直し、固定費の上昇を前提とした資金計画を立てることが、冬の生活を安心して迎えるための第一歩といえるでしょう。



出典

総務省統計局 家計調査報告（家計収支編） 2024年(令和6年)平均結果の概要

経済産業省資源エネルギー庁 月々の電気料金の内訳

執筆者 : 上嶋勝也

2級ファイナンシャル・プランニング技能士