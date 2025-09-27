ポケットサイズで4K対応の最強USBハブ / バーガーキング『オン ザ ビーフ』3種【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ケーブル1本の接続で4K/30Hz映像出力が可能なUSB-C接続の5-in-1ハブ「400-HUBCP37BK」を発売した。本製品は、HDMI出力ポート付きのスリムUSB Type-Cハブ。シンプルで高級感があり、放熱性に優れたアルミボディを採用している。HDMI出力は4K/30Hzに対応しており、ソフトウェアのインストール不要で簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できる。USB Type-Cコネクタを採用しており、Type-Cポートを搭載したパソコンや各種デバイスで使用可能だ。
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年9月26日（金）から10月9日（木）の2週間限定で、バーガーキング自慢の直火焼き100%ビーフパティを塩コショウでシンプルに味わう『オン ザ ビーフ』、スパイシー・テリヤキ・BBQの3種類からソースを1つ選んで楽しむ『ソース オン ザ ビーフ』、相性抜群の「特製ライスパティ」を重ねた『ライス オン ザ ビーフ』の3種を新発売する。
■優れた音質で会議の質を高め、多人数でもクリアな音声を実現！ワイヤレススピーカーフォン
サンワサプライ株式会社は、6〜12名の大人数での会議に最適な高性能ワイヤレススピーカーフォン「MM-WLMSP2」を発売する。高性能な全指向性MEMSマイク6個と10W高出力スピーカーを搭載し、クリアな音声での双方向通信を実現します。安定したワイヤレス接続に加え、最大3台まで増設可能で、多様な会議環境に対応する。
■約5cmの極厚クッション付き！多機能3WAYフットレスト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、1台3役で姿勢の改善もリラックスも叶う、約5cmの極厚クッションで極上のリラックスができる3WAYフットレスト「100-FR037BK（ブラック）」、「100-FR037W（ホワイト）」を発売した。フットレスト・オットマン・足置きの3WAY仕様。リモートワーク中のデスクワークやリラックスタイム、スタンディングデスク使用時にも活躍します。シーンを選ばず、快適だ。
■3通りの使い方ができる！薄型マウスパッドル
サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンの液晶画面保護とクリーニングクロスとしても使える3WAYマウスパッド「MPD-NOTE3シリーズ」を10月上旬に発売予定。薄型設計で、13.3〜14インチのノートパソコンに挟んで持ち運びできる。また、汚れた際は手洗いできるので、清潔に保つことができる。スムーズな操作が可能でマウスソールにも優しいソフトな表面素材のマウスパッド。厚み約0.5mmの超薄型で、13.3〜14インチのノートパソコンに挟むことができる。持ち運びに便利なだけでなく、パソコンのキーボードと画面の接触による傷や、画面にキーの跡がつくのを防ぐ。
