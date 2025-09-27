スタントンが2打席連発

【MLB】ヤンキース 8ー4 オリオールズ（日本時間27日・ニューヨーク）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのオリオールズ戦に「2番・右翼」で先発出場。今季52号を放ち、3打数1安打1四球2打点の活躍で勝利に貢献した。メジャー最多60号のカル・ローリー捕手（マリナーズ）に8本差とした。

52号は2-3で迎えた3回1死一塁で生まれた。左腕ロジャースの甘く入ったシンカーを捉え、打球速度109.7マイル（約176.5キロ）、飛距離423フィート（約128.9メートル）、角度22度の一発をセンター最深部に運んだ。

その後の打席は凡退したが、打率.330はメジャートップを快走。自身初の首位打者のタイトル獲得に前進している。OPS1.144もメジャー2位の大谷（1.010）に大差をつけてトップに立っている。

試合は初回にジャンカルロ・スタントン外野手が22号を放って先制すると、3回にもスタントンが2打席連発の23号2ランを叩き込んだ。一発攻勢で接戦をものにし、今季成績は92勝68敗とした。ブルージェイズとの激しい地区優勝争いは最後まで目が離せない。（Full-Count編集部）