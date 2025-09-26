毛量が多いと顔が大きく見えてしまう上、毎朝のセットも大変ですよね。毛量の多さにお悩みの女性であれば、誰もが「スッキリ見える髪形にしたい」と願った経験があるはず。今回は、横の広がりと後頭部の絶壁に悩んでいるという女性を、インスタグラムで「似合わせカット」を発信している美容師「watarai toshihiko（@memories_toshi.watarai）」（以下「渡来俊彦」）さんが魔法のようなカットで劇的にチェンジしていく様子をご紹介します。

イメチェンに「スキップで帰れる」

東京都の人気サロン「Memories 表参道店」のオーナー兼スタイリストの渡来さん。お客さんの髪質を見極めたカットが得意な渡来さんの元へは、年間4000人以上のお客さんが「似合わせカット」をオーダーしにやって来ます。

この日、渡来さんの元へやって来たのは、横の広がりと後頭部の絶壁に悩んでいるという女性。「スッキリサッパリと、前髪短めにしたい」とオーダーしました。

カットが始まると「年齢的にも私たちぐらいは“かわいい”って言うのためらうんですけど、ここでは皆さん結構言ってるので、私も言っちゃおうと思って」と笑顔で話す女性。この日は毛量を抑えたスッキリカットでありながら、かわいらしさも残したカットを希望している様子です。

相づちを打ちながら、女性の髪の毛を黙々とカットしていく渡来さん。完成したヘアスタイルは、女性らしさとスッキリさをミックスした“くびれショート”でした。

女性が気にしていた後頭部は、ふんわり丸みを持たせるカットでボリュームアップ。それでいて、襟足は首筋に沿わせる“くびれカット”でキュッとしめているので、オーダー通り「スッキリサッパリ」しつつも、女性らしくかわいい仕上がりになりました。

想像を超えるイメチェン具合に「朝と全然違う髪形になって、スキップで帰れる」と笑顔で話す女性。インスタグラムのコメント欄にも「別人だわ！ すてき！」「すごーくかわいいです」「スキップして帰りたくなる気持ち分かります〜。とってもすてき！」「かわいいと思わず声が出ちゃいました！ とってもお似合いです」と絶賛するコメントが多数寄せられていました。