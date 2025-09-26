大谷は2年連続でキャリアハイの54本塁打を積み上げた

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

着実に近づきつつある。ドジャース・大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で自己最多タイのシーズン54号を放った。キャリアハイだった昨季と合わせて2年で108本となったが、偉大なレジェンドの“背中”はまだ遠い。

MLB公式のサラ・ラングス記者は大谷の54号後に自身のX（旧ツイッター）を投稿。スポーツの統計分析会社「エライアス・スポーツビューロー」に基づいた記録「所属した球団の1年目と2年目を合算した歴代本塁打ランキング」を報告した。

ドジャース移籍2年目の大谷は昨季と合わせて108本だが、これはメジャー歴代3位。2位は2001年＆2002年に“Aロッド”ことアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）が記録した「109」。1位は1920年＆1921年のベーブ・ルースの「113」となっている。

Aロッドへはあと1本に迫り、残り3試合の大谷には射程圏内といえる。ただ、これまで二刀流として何度か比較対象となっていたルースには5本差。大谷が歴史を塗り替えるには、本塁打の固め打ちが求められる。

ルースの“背中”はまだ少し遠いが、大谷の未知なる活躍ぶりに日米のファンから「ドジャースで投打における最高の選手」「ショウヘイのようなユニコーンを目撃できるなんて信じられない幸運だ」「ルースまでのあと5本も不可能ではないと信じてる」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）