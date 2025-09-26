【ニューヨーク＝小林泰裕】「ダークパターン」と呼ばれる手法を用いて利用者を有料会員サービス「アマゾンプライム」に不当に誘導したとして、米連邦取引委員会（ＦＴＣ）が米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムを提訴した訴訟で、ＦＴＣは２５日、アマゾンが２５億ドル（約３７００億円）を支払うことで和解したと発表した。

ＦＴＣにとって過去最大規模の制裁金になる。

発表によると、アマゾンは１０億ドルの制裁金支払いに加え、アマゾンの不当行為で不利益を受けた利用者約３５００万人に計１５億ドルを返金する。利用者が意図せずプライム会員に加入することがないようにウェブサイト上の紛らわしい表示を見直し、解約手続きを容易にすることでも合意した。

ＦＴＣのアンドリュー・ファーガソン委員長は２５日、「アマゾンは消費者をプライム会員に誘導する巧妙なわなを仕掛け、解約を極めて困難にしていた。ＦＴＣはアマゾンが二度とこのようなことをしないよう徹底する」との声明を出した。アマゾンは「和解によりお客様のための技術革新に一層注力できるようになる」とコメントしたが、自社の不正は認めなかった。

ＦＴＣは２０２３年６月、「ダークパターン」の差し止めなどを求めてアマゾンを米ワシントン州の連邦地裁に提訴した。訴状によると、アマゾンのウェブサイトで「無料配送」と表示されたボタンをクリックすると、意図せずプライム会員に登録される仕様になっていた。解約には複数の画面を閲覧する必要があった。米国のプライム会員は約２億人に上り、月額１４・９９ドル（約２２００円）で無料配送などの特典が得られる。