¡Ö¥â¥ÆÈ±¡×¤ÎÊýÄø¼°¤È¤Ï¡©¡¡ÃË½÷ÊÌ¤ËÈþÍÆ»Õ¤¬²òÀâ¡õ¡È¥â¥Æ¤ë¡É¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°½Ñ
¡¡°ÛÀ¤«¤é¤âÆ±À¤«¤é¤â¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥â¥ÆÈ±¡É¡£¶áÇ¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¸ÄÀÅª¤ÊÈ±·¿¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤Âå¤äÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ°õ¾Ý¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥â¥ÆÈ±¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥â¥ÆÈ±¤ÎÊýÄø¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¡ÖGARDEN¡×¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÇÈþÍÆ»Õ¤ÎÄÅÅÄ·Ã¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë¥â¥ÆÈ±¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ÊýÄø¼°¤Î°ì¤ÄÌÜ¡ÖÈ±¤Î¥Ä¥ä¡×¡¡Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡Ä
Q¡¥ºòº£¤Î¥Ø¥¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¡¢½÷À¤Î¡È¥â¥ÆÈ±¡É¤ÎÊýÄø¼°¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ö¥â¥ÆÈ±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥È¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥Ä¥ä¡Ù¤Ç¤¹¡£È©¤ÈÆ±ÍÍ¡¢È±¤Ë¥Ä¥ä¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ä¥ä¤Ï¡¢¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ºòº£¤Ç¤Ï¡¢´¬¤²á¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÈ±¤ËÆ°¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥ó¥«¡¼¥ë·Ï¤â¤·¤¯¤Ï¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¡¼¥ë¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¥â¥ÆÈ±¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê´¬¤È±¤¬¥â¥ÆÈ±¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê²¦Æ»¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë·Ï¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æ°¤¤Î¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤È¸ÄÀÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÓÀè¤Ë¥ï¥ó¥«¡¼¥ë¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¼«Á³¤ÊÈ±¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤ë¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
Q¡¥¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¡È¥â¥ÆÈ±¡É¤ÎÊýÄø¼°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ö¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ø´Ú¹ñÉ÷¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤«¤é²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤ä¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´Ú¹ñÉ÷¥¦¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Þ¥Ø¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤ÏÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤Á¤ó¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ºî¤ê¤³¤ß²á¤®¤Ê¤¤¥é¥Õ¤µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡ØÀ¶·é´¶¡Ù¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈ±¤Î¥Ä¥ä¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤Ç¥®¥È¥®¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏNG¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤Î¼ïÎà¤ÈÎÌ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Q¡¥¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡È¥â¥Æ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤ò¥°¥Ã¤È¤è¤¯¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Á°È±¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£´é¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤Ê¬¡¢Á°È±¤Ï°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£Á°È±¤¬¥Ú¥¿¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°È±¤ò¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¡¼¥é¡¼¤Ç´¬¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ëÊý¤Ï¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç®¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¡¼¥é¡¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¼ê·Ú¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á°È±¤òÌÓÀè¤«¤é´¬¤¤¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¥ï¥ó¥«¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢´é¤âÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¥â¥ÆÈ±¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤È¡Ö¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¡×¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¹©É×¤Ç¡¢°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È±¤äÌÓÀè¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡È¹¥´¶ÅÙ¥Ø¥¢¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£