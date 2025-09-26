この日飼い主さんは、末っ子の子猫、茶太郎くんの爪切りをしようとしていたんだそう。「粘着テープを頭に貼るとおとなしく爪切りができる」という噂を試してみた飼い主さんでしたが、結果は思わぬ方向に...。

この一部始終に「逆効果でしたね」「逃げ足の速さw」と、コメントが上がり、5.8万再生を超える反響がありました。

【動画：子猫の爪を切りたいので、頭にテープを貼る『都市伝説』を試した結果→犬は大人しくなったのに…『まさかの展開』】

何も知らずのんびり

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」に投稿されたのは、子猫の茶太郎くんと飼い主さんのある日の出来事。飼い主さんは以前から、茶太郎くんの爪が伸びているのが気になっていたとのこと。

そこで飼い主さん、無防備にお腹を見せ、仰向けで爆睡する茶太郎くんを起こさないようにそっと爪切りを取りに行ったのだそう。何も知らない茶太郎くんは、気持ちよさそうにスヤスヤ。これから何が起こるのかまったく想像もせず、安心しきった様子で眠っていたそうです。

茶太郎くん、今はリラックスしているとはいえ、いつもは爪切りが苦手で暴れてしまうのだとか。そんな茶太郎くんが少しでも楽に爪切りを終えられるようにと飼い主さんはある『都市伝説』を試してみることにした様子。

その内容とは「粘着テープを頭に貼るとおとなしく爪切りができる」というもの。同居しているわんちゃん達に試してもらったところ、どうやら悪くはなさそう。テープを気にしてはいるものの、2匹とも落ち着いて座ってくれていたとのこと。

「思ったのと全然違う」反応

さて、今度は本番、茶太郎くんのターン。飼い主さんが茶太郎くんの頭に粘着テープをそっと貼り付けると...？

茶太郎くんはまさかの猛ダッシュ！大人しくなるどころか、すごい勢いで駆け回り、そもそも爪切りどころではなくなってしまった模様。

結局、普通に爪切りをするのがいちばんだと判断した飼い主さんは、なんとか茶太郎くんから粘着テープをはがして、いつも通り爪切りを無事完了させたとのことでした。

飼い主さんが試した『都市伝説』的な方法に対するあまりにも意外な茶太郎くんのリアクションに「逆効果でしたね」「逃げ足の速さw」と結果的には残念ながらうまくいかなかったものの、楽しんだという声が寄せられていました。

「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」では、茶太郎くんをはじめ、同居するわんちゃん、ねこちゃんと飼い主さんの日常を見ることができます。

茶太郎くん、はっちゃん、きゅうちゃん、じゅんちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

