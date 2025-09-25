「秋服買ってない」人へ！【niko and ...】カジュアル派が真似したい♡「お手本コーデ」

コンサバよりもラフでカジュアルな雰囲気が好きだけれど、まだ今年の秋服の具体的な方向性に悩み中……。そんな大人女性に向けて、今回は【niko and ...（ニコアンド）】のハイセンスなスタッフさんのコーデ術をご紹介。チェックシャツやカーディガンといった秋の主戦力になりそうなアイテムを上手に着こなしたお手本コーデ、ぜひ買い物の参考にしてみて。

チェックシャツがコーデの差し色に

まるで古着のようにあせた色味がヴィンテージライクで目を引くデニムパンツ。チャコールグレーのフェザーベストの下に華やかなイエローのチェックシャツをレイヤードすることで、グレイッシュなカラーのコーデにメリハリを演出しています。チェック柄にもシャツにも注目が集まっているこの秋、カジュアルコーデに遊び心をプラスしてくれるチェックシャツを一枚持っておくと頼りになるかも！

絵になるカーディガンを主役に据えたワンツー

日によって気温差が激しい秋に活躍が見込めるカーディガンは、何着あっても欲しくなる存在かも。ポップアートを表現したような斬新なデザインの配色カーディガンは、無地のパンツとのシンプルなワンツーでもコーデを上級者見えさせてくれそう。裾が丸みを帯びたバルーンシルエットのパンツも、コーデにお茶目な可愛らしさをプラスしています。

秋色のロゴスウェットトップスをモードに女性らしく

アメカジテイストが好きな大人女性のワードローブに迎えたい、ロゴ入りのスウェットトップス。大きなパッチポケットが付いたキレイめナロースカートとなら子どもっぽくなりすぎず、モードで女性らしさを感じさせる着こなしに。秋っぽさが香る絶妙なキャメルは淡いグレーだけでなく旬のブラウンとも相性がよく、着回し力の高さに期待できる狙い目カラーです。

ドレッシーなワンピースは大胆にデニムベストをオン

こっくりとしたブラウンのボリューミーなワンピースに、デニム素材のキャミソールベストを重ねた技アリコーデ。一枚でもサマになりそうなワンピースにプラスワンで印象チェンジを図れるベストは、コートいらずでおしゃれを楽しめる秋だからこそ積極的に挑戦したいアイテムのひとつかも。ドレッシーなワンピースも、デニムアイテムと合わせると親しみやすい日常の装いに着地させられそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ