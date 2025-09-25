愛犬と一週間ぶりに再会した様子のInstagramが注目されています。投稿したのは、フレンチブルドッグのフィっちゃんと暮らす「フィリックスとパパ」さん。投稿から15万回以上再生され、「何度も泣いてしまう」「愛があふれてる」といったコメントが寄せられています。

【動画：海外で暮らす男性→家族が亡くなり、緊急帰国のため『友人に犬を１週間預けた』結果…思わず涙する『再会の瞬間』】

大好きな飼い主さんと一週間のお別れ

登場するのはフレンチブルドッグのフィっちゃん。とある日、飼い主さんは家族に不幸があり緊急帰国すること。そのため一週間フィっちゃんと離れ離れになってしまったのだそう。その間、フィっちゃんは友人宅で過ごすこととなりました。

一週間が経ち、ついに帰国の日を迎えた飼い主さん。フィっちゃんと会えるのが待ち遠しく、いそいそと友人宅へ向かうと、すぐにフィっちゃんが現れたといいます。フィっちゃんも待ちきれない様子で、ドアに飛びかかってきたんだそう。

一週間ぶりの感動の再会

フィっちゃんは飼い主さんに早く会いたくて、首を突っ込んでドアを開けようとしたんだとか。久しぶりに飼い主さんに会えて、大喜びで触れ合ったといいます。飼い主さんを見つけて、遠くから走って来る姿が愛おしいですね。

飼い主さんは一週間離れてみて、ますますフィっちゃんへの愛が深まったんだそう。きっとフィっちゃんも同じ気持ちで、真剣な眼差しで見つめる表情には、飼い主さんへの深い信頼と安心感が感じられたといいます。

愛情に包まれた幸せなひととき

飼い主さんに抱っこされると体を預け、うっとりとした表情を見せたフィっちゃん。飼い主さんの腕にすっぽりおさまる姿からは、深い絆がにじみ出ているようです。

再会の喜びを全身で表すフィっちゃんと飼い主さんの姿は、多くの人の心を温かくしてくれるものだったといいます。飼い主さんとフィっちゃんの強い愛情を感じさせる、感動的なひとときでした。

この投稿には、「たった1週間なのに感動の再会！」「全身で喜びを表す姿に胸が熱くなった」「何度見ても泣ける～」「常識を覆すほどかわいい！」「親バカな気持ちがよく分かる」「愛が深まりますね」「幸せな気持ちになりました」といった声が寄せられています。

Instagram「フィリックスとパパ」では、フィっちゃんとの日常を中心に温かい投稿が数多く公開されています。感動や癒しをもらえるシーンがたくさん詰まっており、愛犬家にとって見逃せないですよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「フィリックスとパパ」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。