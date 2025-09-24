フライの顔面に直撃…実況席「あっという間に静寂に」

【MLB】ガーディアンズ 5ー2 タイガース（日本時間24日・クリーブランド）

まさかの光景に放送席も驚愕するしかなかった。23日（日本時間24日）にプログレッシブ・フィールドで行われたガーディアンズ-タイガース戦。1-2で迎えた6回、ガーディアンズの攻撃だった。無死一、三塁からデビッド・フライ内野手がバントの構えを見せたが、ファウルチップを避けきれず顔面に直撃した。

両手で顔を抑えながら、フライはその場に転倒。立ち上がることができなかった。99.1マイル（約159.5キロ）の速球を投球したタリク・スクーバル投手も思わず帽子を脱ぎ捨て、呆然としていた。

ガーディアンズ向け放送局「ガーディアンズTV」では、実況のマット・アンダーウッド氏が「バントを構えた！ （ボールが）バットに当たった後、顔面に直撃したでしょうか？」とアクシデントの様子をうかがうと、解説を務めるリック・マニング氏は「わかりません……。スクーバルは投げた瞬間、グラブを外しましたね」と心配そうに見つめていた。

アンダーウッド氏が「球場の雰囲気が最高潮に達していましたが、あっという間に静寂に包まれました」とスタジアムの状況を説明。直後には「不幸なことにスクーバルは、目の前で目撃してしまいました。だから彼はすぐに帽子を外し、一目散にその場から立ち去ったのです」と思いやっていた。（Full-Count編集部）