大谷は6回無失点8K、2勝目の権利を持って降板も…

【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦にサヨナラ負けを喫した。先発した大谷翔平投手は今季最長6回を投げて8奪三振5安打無失点と好投したが、またもブルペンが誤算だった。

大谷は文字通り圧倒的なピッチングを見せた。1〜2回は3者凡退に抑え、3回に先頭打者の打球速度105.8マイル（約170.3キロ）の強烈なピッチャー返しが直撃したものの、その後は3者連続三振に打ち取った。復帰後初の6イニング目は2人の走者を背負うも、最後は中飛に仕留め、6回91球を投げ、5安打無失点。8奪三振無四球の内容だった。

しかし、大谷の降板後から一気に試合が動く。4-0で迎えた7回はドレイヤーが登板するも、2死一塁からマキャンに中越え2点二塁打を浴びて降板。ここで剛腕エンリケスが登板するも、カスティーヨに2ランを被弾。一気に3失点を喫した。その後は打線が凡退を続けて1点差のまま9回に突入した。

守護神のスコットはいきなり先頭打者に死球を出すと、その後も四球で2人のランナーを出した。犠打後に走者を進まれ、そのまま生還を許した。（Full-Count編集部）