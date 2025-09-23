【ミステリーチャンネル 10月ラインナップ】『ミステリー in パラダイス』シーズン14が独占日本初放送！エドガー・アラン・ポー賞受賞作のドラマ化も登場

日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの10月のラインナップをご紹介。9月に続き、この月も2ヵ月連続で英国ミステリーを特集！ 『ミステリー in パラダイス』と『警部補アーノルド〜チェルシー捜査ファイル』の最新シーズンのほか、BBCで2022年以降の最高成績を収めた話題作が独占日本初放送に。

特集：英国ミステリー最前線

視聴者から圧倒的人気を誇る英国ミステリーを、9月に引き続き大特集！ 10月のミステリーチャンネルでは、昨年BBCで高視聴率を獲得した話題作に加え、人気シリーズの最新シーズンを独占日本初放送。

『パズル作家ルートヴィヒ 謎は解くためにある』

10月12日（日）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

“ルートヴィヒ”というペンネームでパズル作家として生計を立てているジョンのもとに、一卵性双生児の兄ジェームズが行方不明になったという知らせが入る。兄の行方を突き止めようと、優秀な刑事であるジェームズになりすましながら彼の失踪を調べることになったジョンだが、まったく関係のない殺人事件を解決しなければならなくなり…？！

2024年9月に英BBCでスタートすると視聴者数950万人以上を記録と、2022年以降にBBCで放送されたドラマ作品として最大の視聴者数を獲得した、話題の英国ミステリー『パズル作家ルートヴィヒ 謎は解くためにある』が独占日本初放送！

コンピューター、携帯電話、テレビさえ持たず、外の世界を避けながら“ルートヴィヒ”というペンネームでパズル作家として静かに暮らしているジョンに、突然義理の姉ルーシーから、双子の兄ジェームズが行方不明になったという知らせが入る。ジェームズの妻であるルーシーから調査を依頼されたジョンは、優秀な刑事である兄になりすまして警察に潜入し、ジェームズの居場所を突き止めるべく情報集めに奮闘するが、ジェームズとして殺人事件も解決しなければならなくなる…。謎解きの達人であるジョンだが、殺人事件とともに、この人生最難関のパズルを解くことができるのか？？

孤独なパズル作家として暮らしていたジョンは、まったく正反対のキャラクターの兄になりすますのに奮闘するものの、誰からもまったく疑われないため、うまくやり過ごすことに成功。そんな突拍子もない設定をコメディ俳優として才能と経験が豊富なデヴィッド・ミッチェル（『ピープ・ショー ボクたち妄想族』）が演じる本作は、兄になりきるのに悪戦苦闘するジョンが魅力的なコージーミステリー。各メディアから絶賛され、Guardian紙には「今年最も面白いテレビ番組」と評された。今月上旬には、シーズン2の撮影が始まったと伝えられている。

ジョンの双子の兄ジェームズの妻ルーシーを演じるのは、『連続殺人犯にとりつかれてしまった女ディリア・バルマーの正義』の熱演が記憶に新しいアンナ・マックスウェル・マーティン。これまでの役柄とは一転して、コミカルで、チャーミングなキャラクターを演じている。

実家に引きこもり静かに暮らすジョン・テイラーは、天才パズル作家“ルートヴィヒ”として活動していた。そんな彼は、一卵性双生児の兄ジェームズの妻ルーシーに呼び出される。ジェームズはケンブリッジ警察の主任警部だが、何かの捜査に没頭した挙句、急に姿を消したというのだ。ルーシーは真相を探るため、ジョンにジェームズになりすまして、彼の捜査用の手帳を署で捜してほしいと頼む。嫌がるジョンだったが、ジェームズからルーシーへの手紙が実は暗号だと気づき、協力することに。ところがジェームズのフリをして署へ行くと、信頼できるはずの相棒は別の人物に代わっていた。さらに、その新しい相棒に殺人現場へと連れて行かれ、事件の捜査を行う羽目になり…。

『ミステリー in パラダイス』シーズン14

10月5日（日）16：00より一挙放送（全8話／字幕版）

世界中で大ヒットしているBBCの看板ミステリー、『ミステリー in パラダイス』の最新シーズンが独占日本初放送！

ネヴィルが去ったセント・マリー島に、5代目主人公となる新たな刑事マーヴィン・ウィルソン警部補がロンドンからやってくる！ 自分のルーツを知るために島にやってきた彼だが、人間関係のスキルに乏しく、チームとぶつかり合うこともしばしば。彼の手腕は、ジップラインで滑走中の殺人事件、ラム酒の毒殺事件、そしてロマンス詐欺師の殺人事件で試されることに。暑さに弱く、島の生活になかなか慣れないマーヴィンは、果たしてオノレー署で活躍できるのか…？！

オノレー署は新たなメンバーを迎えることを楽しみにしている。一方で、マーヴィンは島から出るのが待ちきれない。しかし飛行機に乗る前に、マーヴィンは渓谷で発見された若い男性の殺人事件に巻き込まれる。死体の横には「マリア」という名前が逆さまに刻まれていたが、その名前を持つ被害者と関連のある人物が見つからず、チームは困惑。被害者は何を伝えようとしていたのか？ マーヴィンは捜査を進める中で、偶然にも母親の死の真相に直面する。そこには、隠された事実があると感じずにはいられなかった。

『警部補アーノルド〜チェルシー捜査ファイル』シーズン3

10月19日（日）16：00より一挙放送（全8話／字幕版）

ロンドンの高級住宅街チェルシーを舞台にした英国ミステリー『警部補アーノルド〜チェルシー捜査ファイル』の最新シーズンが独占日本初放送！ テムズ川に浮かぶおんぼろハウスボートに住む刑事アーノルドが、相棒レイラ・ウォルシュとともに、次々に起こる殺人事件に挑む。

『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』『ミステリー in パラダイス』などの英国ミステリーを手掛けたヒットメイカーたちと『英国王のスピーチ』にも出演し、イギリス演劇界の最高峰の賞と言われるローレンス・オリヴィエ賞を2度受賞した名バイプレーヤーのエイドリアン・スカーボローがタッグを組んだ、正統派の英国ミステリー。すでにシーズン4制作が決まっている。

2000年代に人気絶頂で引退した歌手のクロエが、自宅の浴槽で遺体となって発見される。現場に薬物を大量に使った痕跡が残っていたため、死因は薬物の過剰摂取かと思われたが、検視の結果、誰かがクロエを浴槽に入れて溺死させたと判明する。容疑者として最初に捜査線上に浮かんだのは、元マネージャーのベケット。金銭問題でクロエと揉めており、接近禁止命令を出されていた。クロエの恋人と噂されていた同居人のゼイディーは、行方をくらましていて連絡が取れない。そんな中、クロエの自伝のゴーストライターをしていたという記者が現れ、ある人物の名前を告げる。

年間特集：世界のベストセラー推理小説 第9弾

『刑事カール・アルバーグ〜小さな町の殺人事件』

10月26日（日）16：00より一挙放送（全8話／字幕版）

カナダ小説界のミステリーの女王、L・R・ライトのベストセラーシリーズ「カール・アルバーグ」の最新映像化で、米FOXでは過去2年間で最も視聴された秋の火曜日エンターテインメント番組となった話題作『刑事カール・アルバーグ〜小さな町の殺人事件』が登場！ カナダの小さな町ギブソンズで発生する殺人事件に、警察署長カール・アルバーグが挑む。

原作は、エドガー・アラン・ポー賞を受賞した唯一のカナダ人作家、L・R・ライトのベストセラーシリーズで、エドガー賞受賞作品でもある「カール・アルバーグ」シリーズ。

カール・アルバーグは自らの人生に大きな変化が訪れたタイミングで、小さな海辺のコミュニティー、ギブソンズに警察署長として赴任してきた。カールは自身が見込んだ優秀な刑事エドウィナ・イェン、署の古株のシド・ソコロウスキー、やんちゃな新人アンディ・ケンドリックといったギブソンズ署の面々とともに、数々の難事件に直面する。私生活では、離婚したばかりのカールは、図書館の司書カッサンドラ・リーと付き合い始める。警察署長という恋人としては厄介な職に就き、さらに難しい年頃の娘を抱えるカールの恋は一筋縄ではいかない。このドラマは、殺人事件を解決する敏腕署長の刑事ドラマであると同時に、カールとカッサンドラによる上質な大人のラブストーリーであるところも魅力だ。

主人公カール・アルバーグを演じるのは、『REIGN／クイーン・メアリー』でノストラダムスを演じたロッシフ・サザーランド。父親は名優ドナルド・サザーランド、異母兄はキーファー・サザーランドという俳優の家系出身だ。対してカッサンドラを演じるのは、『ヤング・スーパーマン』のラナ・ラング役、『ビューティ＆ビースト／美女と野獣』のキャサリン・“キャット”・チャンドラー役でおなじみのクリスティン・クルック。

カナダの太平洋岸にある小さな町ギブソンズで一人暮らしの老人が殺された。町の警察署長カール・アルバーグは、遺体の第一発見者であるジョージ・ウィルコックスが被害者の義理の兄であることを突き止める。新任のイェン巡査長、気のいいシド巡査部長とともに捜査を進めるカールは、被害者宅から持ち出された凶器の存在に気づく。一方、町の図書館の司書カッサンドラ・リーはカールと知り合い、彼の謎めいた表情、趣味の絵、知的なユーモアに徐々に魅かれていく。凶器の捜索を続ける警察に追い詰められたジョージは自らの罪を友人のカッサンドラに告白するが、彼女は誰にも話せない。町を去ろうとするジョージに対して、すべてを知ったカールが下した決断とは？

そのほかの主な再スタート作品／一挙放送／キャッチアップ放送

特集に合わせて、人気の英国ミステリーが充実。9月より放送中の『アガサ・クリスティー ミス・マープル』や『シェトランド』に加えて、10月から『名探偵ポワロ』と『ヴェラ〜信念の女警部〜』もシーズン1より放送スタート。また、前述した『刑事カール・アルバーグ〜小さな町の殺人事件』の主演ロッシフ・サザーランドが主要キャストを務めた『ガマシュ警部 スリー・パインズ村の事件簿』も同作に先駆けて放送されるので、チェックしてみては？

10月1日（水）11：00〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン2【二】

10月1日（水）16：00〜 『バーナビー警部』【字】

10月2日（木）16：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン4【字】

10月3日（金）11：00〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン3【二】

10月4日（土）16：00〜 『シェトランド』シーズン3【字】

10月4日（土）23：00〜 『シェトランド』シーズン4【字】

10月5日（日）11：00〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン4【二】

10月5日（日）24：00〜 『ミステリー in パラダイス番外編 警部補グッドマンの事件簿』シーズン1【字】

10月7日（火）11：00〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン5【二】

10月9日（木）11：00〜 『アガサ・クリスティー ミス・マープル』シーズン6【二】

10月9日（木）20：00〜 『カササギ殺人事件』【字】

10月10日（金）16：00〜 『ガマシュ警部 スリー・パインズ村の事件簿』【字】

10月10日（金）20：00〜 『刑事カレン・ピリー 再捜査ファイル』シーズン1【字】

10月11日（土）11：00〜 『名探偵ポワロ』シーズン1【二】

10月11日（土）18：25〜 『シェトランド』シーズン5【字】

10月11日（土）25：35〜 『シェトランド』シーズン6【字】

10月12日（日）22：30〜 『刑事役者チャペルと刑事マローワンのウェールズ事件簿』シーズン1【字】

10月14日（火）13：20〜 『名探偵ポワロ』シーズン2【二】

10月16日（木）16：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン5【字】

10月16日（木）22：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン1【字】

10月17日（金）13：25〜 『名探偵ポワロ』シーズン3【二】

10月18日（土）20：55〜 『シェトランド』シーズン7【字】

10月19日（日）23：20〜 『マダム・ホワイトのアンティーク事件簿』【字】

10月20日（月）11：00〜 『名探偵ポワロ』シーズン4【二】

10月20日（月）16：00〜 『獣医ヤコブスの事件簿』【字】

10月20日（月）20：00〜 『トム＆ローラ ルームメイトな捜査官』【字】

10月21日（火）13：25〜 『名探偵ポワロ』シーズン5【二】

10月22日（水）20：00〜 『警部ボロウスキの事件現場』【字】

10月22日（水）22：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン2【字】

10月23日（木）13：35〜 『名探偵ポワロ』シーズン6【二】

10月24日（金）16：00〜 『シスター探偵ボニファス』シーズン2【字】

10月25日（土）13：25〜 『名探偵ポワロ』シーズン7【二】

10月25日（土）16：00〜 『シェトランド』シーズン8【字】

10月26日（日）13：25〜 『名探偵ポワロ』シーズン8【二】

10月26日（日）23：45〜 『刑事ダルグリッシュ』シーズン1【字】

10月27日（月）13：25〜 『名探偵ポワロ』シーズン9【二】

10月28日（火）22：00〜 『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン3【字】

10月29日（水）13：25〜 『名探偵ポワロ』シーズン10【二】

10月30日（木）16：00〜 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン6【字】

10月30日（木）20：00〜 『シェトランド』シーズン1【字】

10月31日（金）13：15〜 『名探偵ポワロ』シーズン11【二】

10月31日（金）20：00〜 『刑事カレン・ピリー 再捜査ファイル』シーズン2【字】

