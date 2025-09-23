ポストシーズンのチケットが発売

今季も勝ち進めばプラチナチケットとなるのだろうか。ドジャースのポストシーズンのチケットが22日（日本時間23日）に発売された。ワイルドカードシリーズの最低価格は91ドル（約1万3000円）で、この価格がファンの間で議論を呼んでいる。

既にポストシーズン進出を決めているドジャースは地区優勝マジック「3」としているが、現時点では東地区優勝フィリーズと中地区優勝ブルワーズに勝率で劣るため、ワイルドカードシリーズからの戦いが濃厚とみられている。チケットは勝ち進むほど価格が上がり、リーグチャンピオンシップシリーズでは最高価格が607ドル（約8万9700円）となっている。

米メディア「ドジャース・ネーション」のインスタグラムは「あなたはチケットを確保できた？ 価格は91ドルから314ドルまで」と投稿した。この価格にコメント欄は「そんなに悪くないね」「駐車場代たぶん100ドルだな（笑）」「去年からめちゃくちゃ値上がりしてる」「見た中で一番安いのは120ドルくらいだった」「大したことないな。いつもはチケットに160〜300ドル使ってる」などと賛否が分かれた。

ワールドシリーズ連覇を目指すも、後半戦は苦戦が目立つドジャース。他には「チケット揃えた、最後まで勝ち進んでほしい！」「今のブルペンじゃワイルドカードシリーズも突破できない」と鼓舞するコメントも見られた。

なお、昨年のワールドシリーズの本拠地ドジャースタジアムのチケットは最高値は三塁内野1階席で1568ドル（約23万1600円）、最安値でも最上階トップデッキのチケットで828ドル（約12万2300円）と異常な高騰を見せた。ドジャースは21日（同22日）、今季の本拠地試合の総観客数が球団史上初めて400万人を超えたと発表しており、2年連続のワールドシリーズ進出となれば、プラチナチケットとなることが予想される。（Full-Count編集部）