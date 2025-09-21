一時は4本差も…5戦4HRでシュワーバーに並んだ

【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ついに追い付いた。ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦の6回に2試合連発となる53号を放ち、勝利に貢献した。5試合4発の固め打ちで本塁打王トップに並び、「たった1週間で、ショウヘイがシュワーバーMVP論をぶち壊した」と米ファンはMVP論争の“決着”を感じているようだ。

1点リードの6回先頭、右腕ペゲーロの外角高め、99.9マイル（約160.8キロ）を一閃した。左中間スタンドへ打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、角度33度で一発を叩き込んだ。カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並ぶ53号にスタジアムは大興奮となった。

大谷はリアル二刀流で登板した16日（同17日）のフィリーズ戦では5回無安打無失点の好投を見せ、8回に2年連続でのシーズン50号を達成した。そこから5戦4発と一気にアクセル全開で、一時は4本差がついていたシュワーバーを捉えた。シュワーバーは15日（同16日）のドジャース戦で3試合連発の53号としたものの、以降は4試合足踏み続いている。

129打点と合わせて依然としてリーグ2冠であるものの、本塁打という“優位性”を失ったシュワーバー。大谷とのナ・リーグMVP争いが注目されていたが、さすがの“シュワーバー推し”も諦め模様のようだ。

「シュワーバーは失速してる。MVPはちょっと厳しそう」「シュワーバーは崖から転げ落ちた。MVPはオオタニ」「シュワーバーのMVP論は正式に終了。最初から正当性なんてなかったけど、まあ少なくともフィリーファンは少しの間妄想を楽しめただろう。オオタニがMVP」「シュワーバー信者が泣いている」「シュワーバーFC（ファンクラブ）はもうボロボロだ」と米ファンも注目。大谷がMVPとなれば、歴代単独2位の4度目の戴冠となる。（Full-Count編集部）