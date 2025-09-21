本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、第4打席で53号ソロを放った。2試合連続の一発でリーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並んだ。

1点リードで迎えた6回、先頭で打席に入った大谷はペゲーロが投じた160キロの高めストレートを振り抜くと、打球は逆方向の左翼席に飛び込んだ。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、角度33度の豪快弾に球場は大歓声。これで今季99打点とし、2年連続の100打点に王手をかけた。

前日19日（同20日）は1点を追う5回、逆転の左越え52号3ランを放っており、これで今季11度目の2戦連発。第1打席と第2打席は三振に倒れたが、第3打席で四球を選び、25試合連続出塁と今季最長を更新。さらにフリーマンの左前適時打で生還し、球団歴代4位タイの140得点を記録した。

リーグの本塁打王争いではシュワーバーと並びトップタイ。メジャー全体ではカル・ローリー捕手（マリナーズ）の57本に4本差とした。大谷はこれで年間55発ペースとなり、2024年に記録した自己最多54発にあと1本とした。

試合前の時点で151試合の出場で打率.283、52本塁打、98打点。OPS1.013はリーグトップ、139得点はメジャー全体でトップに立っている。この試合も含めて残り8試合でキング争いの行方が注目される。（Full-Count編集部）