¡Ö¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡Ä¡×2ÅÙ¤Î²ð¸îÎ¥¿¦¡¢ÁÄÊì¤ÈÊì¿Æ¤Î¥À¥Ö¥ë²ð¸î¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÃËÀ¡Ê53¡Ë¤¬¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡É
¡Ò¡Ö¤¢¡¼¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡×39ºÐ¤ÎÆ¯¤À¹¤ê¤ËÁÄÊì¤¬Í¾Ì¿È¾Ç¯¡¢Êì¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¡Ä½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÃËÀ¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡È2ÅÙÌÜ¤Î²ð¸îÎ¥¿¦¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ÆÍÁ³¿Æ¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û2ÅÙ¤Î²ð¸îÎ¥¿¦¡¢ÁÄÊì¤ÈÊì¿Æ¤Î¥À¥Ö¥ë²ð¸î¤ò·Ð¸³¤·¤¿¹©Æ£¹¿¤µ¤ó
¡¡¸½ºß¡Ö²ð¸îºî²È¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹©Æ£¹¿¤µ¤ó¤Ï¡¢34ºÐ¤È40ºÐ¤Î»þ¤Ë²ð¸îÎ¥¿¦¤ò·Ð¸³¡£1ÅÙÌÜ¤ÏÈ¾¤Ð¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÎ¥¿¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥¿¦¤Ï¡ÖÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£±óµ÷Î¥¤ÇÁÄÊì¤ÈÊì¿Æ¤Î¥À¥Ö¥ë²ð¸î¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤Ê¾õ¶·¤ò·Ð¸³¤·¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡¡¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î·Êµ¤ÄãÌÂ´ü¡¢1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿À¤Âå¤Ï¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë1970Ç¯ÂåÁ°È¾¤«¤é1980Ç¯ÂåÁ°È¾¤ÎÌó10Ç¯´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¡¹¤À¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Èà¤éÈà½÷¤é¤¬¤É¤¦¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢¡ÖÎáÏÂ¡×¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤ò¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
40ºÐ¤«¤é¤Î±óµ÷Î¥²ð¸î
¡¡89ºÐ¤ÎÁÄÊì¤¬¡Ö¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¡×¤Î¾å¤Ë¡Ö»ÒµÜðô¤¬¤ó¡×¤ÇÍ×²ð¸î3¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥·¥ã¥ë¥³¡¼¡¦¥Þ¥ê¡¼¡¦¥È¥¥¡¼¥¹ÉÂ¡ÊCMT¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤ë69ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¡×¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï1Ç¯1¥ö·î¶Ð¤á¤¿5¼ÒÌÜ¤Î²ñ¼Ò¤ò²ð¸îÎ¥¿¦¤·¤¿¡£
¡¡7Ç¯Á°¡¢Éã¿Æ¤ÎÇ¾¹¼ºÉ¤Î»þ¤Ë²ð¸îÎ¥¿¦¤·¡¢¡ÖÈ¾¤Ð¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ºÆ¤Ó²ð¸îÎ¥¿¦¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö1²óÌÜ¤Î²ð¸îÎ¥¿¦¤Ç1Ç¯È¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ºÆ½¢¿¦¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¼¡¤ÏÁÄÊì¤Î²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¡¢Éû¶È¤äÃù¶â¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¿§¡¹¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢2²óÌÜ¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼²ð¸îÎ¥¿¦¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ã±½ã¤Ë¼¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡1²óÌÜ¤Î²ð¸îÎ¥¿¦¤Î»þ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¼¤á¤¿¤¬¡¢2²óÌÜ¤Ï¡ÖÁÄÊì¤ÈÊì¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤á¡×¤ÈËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¡£
¡Ö1²óÌÜ¤Î²ð¸îÎ¥¿¦¤ò¤·¤ÆºÆ½¢¿¦¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢Ê£¿ô¤¢¤ëÅ¾¿¦·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡ØÅ¾¿¦¥Ö¥í¥°¡Ù¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢Éû¶È¤ß¤¿¤¤¤Ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç°ì±þ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÏÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢2²óÌÜ¤Î²ð¸îÎ¥¿¦¤Ç¤Ï¡Ø²ð¸î¥Ö¥í¥°¤â¤¤¤¤¤«¤â¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¡¢ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡ØÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬ÉÔ»×µÄ¤È¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÇÆþ±¡¤·¤¿ÁÄÊì¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÍî¤Á¤ÆÂçÂÜ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤¬Åìµþ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤ÏÂçÂÜ¹ü¤Î¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Å¾±¡¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦ÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¡£ÁÄÊì¤òÅ¾±¡¤µ¤»¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¤µ¤¢¡¢Åìµþ¤ËÌá¤í¤¦¤«¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÁ®¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø40ºÐ¤Ç²ð¸îÎ¥¿¦¤ò2²ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±óµ÷Î¥²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ê¤ó¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Ù¤È¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ï¤³¤ì¤«¤éÁý¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤»ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø40ºÐ¤«¤é¤Î±óµ÷Î¥²ð¸î¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö²ð¸î¥Ö¥í¥¬¡¼¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Âè°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¡£
ÁÄÊì¤Î»à
¡¡²ð¸îÎ¥¿¦¤·¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢À¹²¬¤Ç1½µ´Ö¡¢ÁÄÊì¤ÈÊì¤Î²ð¸î¤ò¤·¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ2½µ´Ö²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¹¤Ç±óµ÷Î¥²ð¸î¤òÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²ð¸î¥Ö¥í¥¬¡¼¡×¤È¤·¤Æ²ð¸î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÄÊì¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¡×¡ÖÌÑÁÛ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö×Ñ×Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÊØ¤ò¾²¤äÊÉ¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤ë¡ÖÏ®ÊØ¡×¤ä¡¢°ìÈÖ²¼¤Ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃå¤¿¾å¤ËÉþ¤òÃå¤ë¡ÖÃå°á¼º¹Ô¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÁÄÊì¤Ï¡¢1¤ÄÌÜ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢2¤ÄÌÜ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÍî¤Á¤ÆÂçÂÜ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢3¤ÄÌÜ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÂçÂÜ¹ü¤ò¶âÂ°¤Ç¸ÇÄê¤·¡¢2¤ÄÌÜ¤ÎÉÂ±¡¤ØÌá¤Ã¤¿¡£3¥ö·î¤Î´Ö¤Ë¡¢¼Â¤Ë3¤Ä¤ÎÉÂ±¡¤ò¹Ô¤Íè¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÄÊì¤Ë²ñ¤¦»þ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤ò¿´¤¬¤±¤¿¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢30ÅÀËþÅÀÃæ5ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÄÊì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë²º¤ä¤«¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð´é¤òÇ§¼±¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç¿ê¤¨¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÁÄÊì¤Ï2013Ç¯¡¢90ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÀ¹²¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢Êì¿Æ¤È¶î¤±¤Ä¤±¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À°å»Õ¤Î»àË´³ÎÇ§Á°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¡¢ÉÂ¼¼¤Î²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¡¢Áòµ·¼Ò¤ØÏ¢Íí¡£¹²¤¿¤À¤·¤¯»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¡£
¡¡Áòµ·¸å¡¢Ìò½ê¤Ê¤É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÂ³¤¤òºÑ¤Þ¤»¡¢»Í½½¶åÆü¤Ê¤É¤ÎË¡Í×¤¬½ª¤ï¤ê¡¢2¥ö·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë½ÅÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÄÊì¤Ë¤Ï¡¢ºÇ´ü¤Þ¤ÇÍ¾Ì¿¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¤â¡ØÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤âÁÄÊì¤Î²ð¸î¤ò¤»¤º¡¢Åìµþ¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤À40ºÐ¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢»Ä¤êÈ¾À¤µª¶á¤¯À¸¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¸å²ù¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢¡Ø²ð¸îÎ¥¿¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢1½µ´ÖÀ¹²¬¤Ç²ð¸î¤·¡¢Åìµþ¤Ç2½µ´Ö²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£²ð¸î¥Ö¥í¥°¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥í¥°¤ò³«Àß¤·¤¿Åö½é¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆÉ¤Þ¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃù¶â¤È¥Ö¥í¥°¤ÇÆÀ¤¿¤ï¤º¤«¤Ê¼ýÆþ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¹²¬¤ËÄÌ¤¦¤Î¤â¡¢ÀáÌó¤Î¤¿¤áÌë¤Ë½Ð¤ÆÄ«¤ËÃå¤¯¹âÂ®¥Ð¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¼ý¤Ï²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Î5Ê¬¤Î1¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯¡¢2Ç¯¤È·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Éã¿Æ¤Î»à
¡¡¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿½½Ç¯¤â²È½Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÁÄÊì¤äÊì¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤âÌµ»ë¤ò·è¤á¹þ¤ß¡¢²ð¸î¤É¤³¤í¤«ÌÌ²ñ¤µ¤¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ò¡¢ÁÄÊì¤ÎÁòµ·¤Ë¸Æ¤Ö¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Áòµ·¼Ò¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤ÆÏ¢Íí¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Éã¿Æ¤ÏÁòµ·Ä¾Á°¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¡ÖÉã¤Ï¡¢ÁÓ¼ç¤Ç¤¢¤ëËÍ¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì»Ø¿Þ¤·¤¿¤¢¤²¤¯¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÊª¸À¤¤¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ËÍ¤«¤éÀä±ï¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤«¤é4Ç¯¸å¤Î2017Ç¯¡£Ëå¤«¤éÆÍÁ³Ï¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¾®Ä²¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡¡°ìÅÙ¤ÏÀä±ï¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÉã¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÂ±¡¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Éã¿Æ¤Ï¡¢À¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢Ê£¿ô¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë·Ò¤¬¤ì¡¢µõ¤ÊÌÜ¤ÇÅ·°æ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉã¤Ï¾®Ä²¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄË¤¯¤Æ²¿¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤º¡¢¾¡¼ê¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ä¹â·ì°µ¤ÎÌô¤â»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÉáÄÌ¤Ê¤éÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éã¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃî»õ¤ò¥Ú¥ó¥Á¤ÇÈ´¤¯¤Û¤É¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¿Õµ¡Ç½¤âÄã²¼¤·¡¢¤¬¤ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ËÂÑ¤¨¤ëÂÎÎÏ¤¹¤é»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°å»Õ¤«¤é¤Ï´ËÏÂ¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ëÉÂ±¡¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤º¡¢Éã¿Æ¤ËÍ¾Ì¿¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¼£ÎÅ¤¬¤·¤¿¤¤¡©¡×¡Ö±äÌ¿¼£ÎÅ¤Ï¤¹¤ë¡©¡×¡ÖÁòµ·¤ÏÃ¯¤ò¸Æ¤Ö¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÉã¿Æ¤ò¼ÁÌäÀÕ¤á¤Ë¤·¤¿¡£ÁÄÊì¤Î»þ¤ËËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¸å²ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤°ì¿´¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤Î´õË¾¤òÊ¹¤¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏºßÂð¤Ç¤Î´ËÏÂ¥±¥¢¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©AFLO
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Éã¿Æ¤Ï¡¢¿å¤òçÓ¤á¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢¥Ù¥Ã¥ÉÏÆ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥È¥¤¥ì¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ë10Ê¬¤â¤«¤«¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·1½µ´Ö·Ð¤¿¤Ê¤¤º¢¡¢Éã¿Æ¤ÏÆÍÁ³¡Ö¡Ø¥é¥ó¥Ü¡¼¡Ù¤¬¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥é¤¬°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ö1¿Í¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö³°¤òÊâ¤¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏºßÂð°å¤Ë³ÎÇ§¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Éã¿Æ¤Î´õË¾¤ò³ð¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ´»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿Éã¤Ë¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¼êÂ¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºßÂð¤Ë¤·¤Æ3½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï1¿Í¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤¬³°¤òÊâ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë2ÆüÁ°¤Ë¤Ï2¿Í¤Ç¾ÆÆù²°¤Ë¹Ô¤¡¢¥«¥ë¥Ó¤Ë¥Ó¡¼¥ë¡¢Íñ¤«¤±¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Û¤É²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Éã¿Æ¤Ï¹©Æ£¤µ¤ó¤¬Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¡£¼«ÎÏ¤Ç²ñ¼Ò¤Î¸µÆ±Î½¤ËÅÅÏÃ¤·¡¢Æ±Î½¤¬µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÁáÄ«¤ËÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£76ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
½¢¿¦É¹²Ï´ü¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿
¡¡¤½¤Î´Ö¤â¹©Æ£¤µ¤ó¤Î²ð¸î¥Ö¥í¥°¤Ï½çÄ´¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»Ï¤á¤Æ2Ç¯È¾¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤¿º¢¤Ë¥Ö¥í¥°¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØAmazon¤Ç¥¥ó¥É¥ëËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÇä¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÐÈÇ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë±þÊç¤·¡¢¾¦¶È½ÐÈÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢1Ç¯¤Ë1ºý¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡8Ç¯Á°¤«¤é¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¡Ö²ð¸îºî²È¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¡×¤È¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï²ð¸î¤ÎËÜ¤ò7ºý½ÐÈÇ¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤«¤é²ð¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤ë¡£
¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢½¢¿¦É¹²Ï´ü¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Â´¤Î½¢¿¦¤ÇÀ®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Å¾¿¦¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¤ä¼ûÍ×Í½Â¬¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Á´¤Æº£¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡40ºÐ¤Î»þ¡¢²ð¸îÎ¥¿¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼êÊü¤¹ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤ÇÎ¥¿¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ËÍ¤Ï¡ØÅÏ¤ê¤ËÁ¥¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¿¦¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤À1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔÌÓ¤Ê²ñµÄ¤ä¼ÒÆâÄ´À°¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«Å¾¿¦¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¼¤á¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÅ¾¿¦¤Ï¶ìÏ«¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¤â¤Á¤í¤óÂà¿¦ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡Ø²ð¸îÎ¥¿¦¡Ù¤Ê¤é¡¢¼¡¤Î½¢¿¦Àè¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë²ð¸îÎ¥¿¦¤ò¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï²ð¸îºî²È¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë½¢¤±¤¿¡£¤À¤«¤é¡ÖÅÏ¤ê¤ËÁ¥¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î²ð¸î¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ð¸îÎ¥¿¦¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¤Î¹©Æ£¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¡ÖËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ²ð¸îÎ¥¿¦¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤ÈÃø½ñ¤ä¹Ö±é¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç²ð¸î¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤µ¤é¤ËÈèÊÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¹¥¤¤Ê»Å»ö¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¡¢³Ú¤·¤¤»Å»ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ð¸î¤Î¿É¤µ¤ÏÁê»¦¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ïº£¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡É®¼Ô¤Ï2019Ç¯¤ËÉã¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢»Ò°é¤Æ¤È²ð¸î¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢²ð¸î¤Î¼èºà¤ò100ËÜ¶á¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ë²ð¸î¤ÎÂ¾¤Ë»Ò°é¤Æ¤ä»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Å»ö¤¬Â©È´¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿Ìó18Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¡ØÅ·¿¦¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¼«Ê¬¤ËÌä¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ä³ô¡¢FX¤Ê¤É¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤¬Å·¿¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î½¢¿¦¤ËËþÂ¤Ç¤¤º¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é¾®¤µ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ã©¤êÃå¤±¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Å·¿¦¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ð¸îºî²È¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¡È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë½Ñ¡É¤È¤Ï
¡¡¸½ºßÊì¿Æ¤Ï82ºÐ¤ÇÍ×²ð¸î4¡£Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿69ºÐ¤Î»þ¤ËÍ×²ð¸î1¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢½ù¡¹¤Ë²ð¸îÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¤Ï¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤À¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢2012Ç¯¤«¤éÁÄÊì¤ÈÊì¤Î²ð¸î¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ13Ç¯·Ð¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ð¸î¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë±óµ÷Î¥ºßÂð²ð¸î¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢100±ß¶Ñ°ì¥·¥ç¥Ã¥×¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢²ð¸î¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊª¿§¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ð¸î¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤Ï¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿·¤·¤¤»ëÅÀ¡×¤ò»ý¤Ä¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶â¸À¡×¤Ï¡¢¡Ö½ô¹ÔÌµ¾ï¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÀè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤â¤½¤¦¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬²ð¸îÎ¥¿¦¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Åö½é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾ï¤ËÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÊÑ²½¤·¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¤«¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦È÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê½ÀÆð¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦²ñ¼Ò°÷¤Ë¤ÏÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¸ª½ñ¤¡Ù¤È¤«¡ØÃ¯¤¬¤É¤³¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡¢Á´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ï¡ØÁá¤¯ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Øº£¤ÏÀ¸³¶¸½Ìò¤Ç¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ø¼Ò²ñ¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡¢Êì¤¬½÷À¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ç¤¢¤ë¡¢87.13ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤À5Ç¯¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Æ¹§¹Ô¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Êì¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¤·¤ì¤Ã¤È¡Ù¿ÍÀ¸¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁÄÊì¤ÈÉã¿Æ¤ò´Ç¼è¤ê¡¢Êì¿Æ¤ò²ð¸îÃæ¤Î¹©Æ£¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢°Å¤µ¤ÏÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¡×¡£¤³¤ì¤¬ÎáÏÂ°Ê¹ß¤òÀ¸¤È´¤¯¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÃ¶ÌÚ ¿ðÊæ¡Ë