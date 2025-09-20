¡ÈÅê¹âÂÇÄã»þÂå¡É¤ËÂÇÎÏ¤ò¤É¤¦¿¤Ð¤¹¡©¡¡¹âÈ¿È¯¶Ø»ß¤Î±Æ¶Á¤â¡ÄÀìÌç²È¤¬¼¨¤¹Èôµ÷Î¥¸þ¾å¤ÎËÜ¼Á
ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò»ØÆ³¤·¤¿Çò¿åÄ¾¼ù»á¤é¤¬Àâ¤¯ËÜÊª¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ
¡¡Ìîµå³¦¤ÏÅê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Ãø¤·¤¯¸þ¾å¤·¡ÖÅê¹âÂÇÄã¡×¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë³ØÆ¸Ìîµå¤Ç¤Î¹âÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¶Ø»ß¤ä¡¢¹â¹»Ìîµå¤Ç¤ÎÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ³×¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¤¬Èôµ÷Î¥¸þ¾å¤ËÇº¤à¤Ê¤«¡¢¾®¼êÀè¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿Çò¿åÄ¾¼ù»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÑ¶ñ¤ËÍê¤é¤º¡¢ÂÎ¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¡ÖÅÚÂæºî¤ê¡×¤Î½ÅÍ×À¤À¡£
¡¦Åê¼êÍ¥°Ì¤Î»þÂå¡¢ÂÇ¼Ô¤Ïº¬ËÜÅª¤Êµ»½Ñ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¦¹âÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤Îµ¬À©¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤¿µ»½Ñ½¬ÆÀ¤Î·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦Èôµ÷Î¥¸þ¾å¤Î¸°¤Ï¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¼ÂÀÓËÉÙ¤ÊÇò¿åÄ¾¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ÂåÌîµå¤Ç¤Ï¡ÖÉ½ÌÌÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥ÈÁàºî¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¿ôÃÍ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Çò¿å»á¤¬»ØÆ³¤Îº¬´´¤ËÃÖ¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ëÁ°¤Î¡Ö½Å¿´°ÜÆ°¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡¢ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤À¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÁàºîÀ¤ÎÎ¾ÎØ¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢°ì´Ó¤·¤¿·ë²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ËÁá¤¯µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬À®Ä¹¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯MLB¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ê¤É¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¹âÅçÀ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢³ØÆ¸Ìîµå¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹âÈ¿È¯¤ÎÂç¿ÍÍÑÊ£¹ç¥Ð¥Ã¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÊÀ³²¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¹ç¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡¢¿Ä¤ò³°¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¼ê¼ó¤ò¥³¥Í¤ë¡×¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬¡¢Áª¼ê¤Ë¡ÖÂÇ¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ª°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹âÅç»á¤¬¾®³ØÀ¸Ç¯Âå¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤µ»½Ñ¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤Î¤¬¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¸å¤í¼ê¡Ë¡×¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¡£¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬¾å¤ò¸þ¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¡×¤È¡¢Æ»¶ñ¤ÎÎÏ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤µ»½Ñ¤òÁá´ü¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸À¤¦¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¸µ¼ç¾¤Î¡È¥ß¥Î¥ë¥Þ¥ó¡É¤³¤È×¢Èª¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Â°×¤Ë¡Ö¥´¥í¤òÅ¾¤¬¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥â¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ù¤ëÉ÷Ä¬¤ò´í×ü¡£ÌÜÀè¤Î¾¡Íø¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Áª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¹¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡ÖÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯¡×ÂÇ·â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡ÖÈô¤Ð¤¹´¶³Ð¡×¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâ¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢ÂÎ´´¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¿¶¤ì¤Ê¤¤¥í¡¼¥×¾õ¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿Îý½¬¤À¡£¡ÖÂÎ´´¼çÆ³¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¡×¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ëÂÇ·â¤ÎÁÃ¤¬ÃÛ¤«¤ì¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡¡3¿Í¤Î¥×¥í»ØÆ³¼Ô¤Î¸«²ò¤Ï¡¢ÊÑ³×´ü¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤Î»ØÆ³¤ÏÁª¼ê¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ËÜ¼ÁÅª¤Ê¤â¤Î¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¼êÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ´´¼çÆ³¤ÎÀµ¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ä½Å¿´°ÜÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¿ÈÂÎÁàºî¤Î½¬ÆÀ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Áª¼ê¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤À¤í¤¦¡£
¡¦Èôµ÷Î¥¸þ¾å¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢ÍÑ¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¡£
¡¦¡Ö¼ê¼ó¤ò¥³¥Í¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÊÊ¤òÁá´ü¤Ë½¤Àµ¤·¡¢Àµ¤·¤¤¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¤Î»È¤¤Êý¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¡£
¡¦ÌÜÀè¤Î°ÂÂÇ¤è¤ê¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡ÖÈô¤Ð¤¹´¶³Ð¡×¤òÍÜ¤ï¤»¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë