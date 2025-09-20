°û¤ß²ñ¸å¡¢Åì³¤Æ»Àþ¤Çµ¢Âð¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¿²²á¤´¤µ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È°Â¿´¤·¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÀäË¾¤·¤¿ÃËÀ¡¡¡Ö¤½¤³¤ÏÉÍÌ¾¸Ð¤Ç¤·¤¿¡×
°û¤ó¤À¤¢¤È¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÌ²¤ê¤ËÍî¤Á¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿ÀÅ²¬¸©¤Î50ÂåÃËÀ¤Ï¡¢20Âå¤Îº¢¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÅö»þ¡¢¡Ö°ËÆ¦¹â¸¶¤«¤éÍ³ÚÄ®¤Þ¤Ç¡¢Ç®³¤¤«¤é¤Ï¿·´´Àþ¤ÇÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÄÌ¶Ð¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤³¤ó¤ÊÈá·à¤¬µ¯¤¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë
¡Ö°û¤ó¤Ç¤¿¤éÅìµþ±Ø¤«¤é¤Î¿·´´Àþ¤ÎºÇ½ª¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢µã¤¯µã¤¯Åì³¤Æ»Àþ¤Çµ¢Âð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥´¡¼¡×¹ì²»¤Çµ¯¤¤¿ÃËÀ¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¸÷·Ê¤Ï¡Ä
°ËÆ¦¹â¸¶¤«¤éÍ³ÚÄ®¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Äø¤Ï¡¢°ËÅì¤äÇ®³¤¡¢¾®ÅÄ¸¶¤òÈ´¤±¤ÆÊÒÆ»2»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ëÂç°ÜÆ°¤À¡£ÄÌ¶Ð¤À¤±¤ÇÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ºÇ½ª¤Î¿·´´Àþ¤òÆ¨¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÂç³À¹Ô¤Î¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤¬¤é¹æ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ºÂ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤¬¤é¡×¤Ï2021Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÅìµþ±Ø¤«¤é´ôÉì¸©¤Ë¤¢¤ëÂç³À±Ø´Ö¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìë¹Ô²÷Â®Îó¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£°û¤ó¤À¤¢¤È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿çËâ¤ËµÕ¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥´¡¼¤Ã¤ÆÅ´¶¶¤ï¤¿¤ë¹ì²»¤Çµ¯¤¤Æ¡¢¤¢¤Ãº¬ÉÜÀîÅ´¶¶¡ÊÊÔÃí¡§Çò»åÀî¶¶ÎÂ¡Ë¤À¤È»×¤¤¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¿²²á¤´¤µ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÅ´¶¶¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤¾¤Ã¤Æ¡×
Çò»åÀî¶¶ÎÂ¤Ï¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¤«¤é¤Ê¤é°ËÆ¦È¾Åç¤Î¼êÁ°¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ï¡¢
¡Ö¤½¤³¤ÏÉÍÌ¾¸Ð¤Ç¤·¤¿¡×
¤Ê¤ó¤ÈËÜÍè¹ß¤ê¤ë¤Ï¤º¤ÎÇ®³¤¤ò¤È¤¦¤Ë²á¤®¡¢¤â¤Á¤í¤ó°ËÆ¦¤ò¥¹¥ë¡¼¡£ÀÅ²¬¸©¤ò¤Þ¤ë¤´¤È²£ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÉÍÌ¾¸Ð¤òÅÏ¤ëÄ¹¤¤Å´¶¶¤Î²»¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡£°¦ÃÎ¸©¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥Û¥Û¡Ä¡Ä¼¡¤ÎË¶¶¤Ç¹ß¤ê¤¿¤±¤É¡¢ºâÉÛ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤é¤«¤ó¤À¤Ã¤¿¡×
¤ÈÃ²¤¤¤¿ÃËÀ¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«µ¢Âð¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ï30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢ÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¤¶Å¤ê¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿²²á¤´¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
