Apple¤Î¿È·Ú¤Ê1Ëü±ß¤ÎÉ³¡£¤Ê¤¼ÀÜÂ³Éô¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÖÈ´¤±¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«
ÆÍÁ³¤Î¡ÖÉ³¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
ËÜÆü9·î19Æü¤ÏApple¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÆü¡ª iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤äApple Watch¤ËÊ¶¤ì¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÃÍÃÊ1Ëü±ß¤Î¡ÖÉ³¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£¼ÂºÝµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÀÜÂ³Éô¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈËä¤á¹þ¤ß¤Ï¤¹¤´¤¤
¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Í¥ª¥ó¥¤¥¨¥í¡¼¡£
100%ºÆÀ¸PET¤Î»å¤Çºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥¦¡¼¥Ö¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢Ä¶¤·¤Ê¤ä¤«¡£½ÀÆð¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òËä¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ä¹¤µ¤òÄ´À°¤·¤ÆÉ³¤¬Æó½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÉ³Æ±»Î¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁÇºà¡¢¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¤«¤éÍÎÉþ¤È´³¾Ä¤·¤Ë¤¯¤¤´¶³Ð¡£À¸ÃÏ¤Î¸ü¤¯¤Ê¤ë½©ÅßÉþ¤³¤½¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
¤¿¤À¡¢ç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Ä¡£
¥Ü¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÃ¼¤ò¶â¶ñ¤ËÄÌ¤·¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ñ¥Á¤Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Æü¡Ê¡á¼è¤Ã¤¿¸å¡Ë¤Î¸«¤¿ÌÜ¡£
¤¦¡¼¤ó¡¢¤³¤ì¡¢´ÖÈ´¤±¤Ê´¶¤¸¤ÇÈþ¤·¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¡£
¤·¤«¤â¡¢¼è¤êÉÕ¤±ÊýË¡¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥±¡¼¥¹¤Î¥±¡¼¥Ö¥ëº¹¹þ¸ý¤Îº¸±¦¤Ë¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×·ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥±¡¼¥¹¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥¦¡¼¥Ö¥ó¥±¡¼¥¹¡¢iPhone Air¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º¸±¦¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×·ê¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤«¤â¡£
¡Ê¤ªÃÍÃÊ´Þ¤á¤Æ¡ËÅÐ¾ì¤Î¶Ã¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Î»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¦¡¼¥Ö¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¼«ÂÎ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤É³¡£¤¿¤À¡¢ÀÜÂ³Éô¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿CASETiFY¤Î¤È¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¹¥È¥é¥Ã¥×·ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ç¤â¡¢½ãÀµ¥±¡¼¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬Èþ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ë¤è¤Ê¤¡¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥«¥é¡¼¤Ï10¿§¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢iPhoneËÜÂÎ¤Ë¤Ê¤¤¿§¤ò¤¢¤¨¤ÆÁª¤Ö¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¡£Â¸ºß´¶¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤·¡¢ÃÏÌ£¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥Í¥ª¥ó¥¤¥¨¥í¡¼¤«¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¹¥¤ß¤«¤Ê¡£
¡Ö1Ëü±ß¤ÎÉ³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤â¡Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¤¤¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡£¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¤´¤È¤¯¡¢¥«¥é¥Ó¥Ê¤òÄÌ¤»¤ë¾ì½ê¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£