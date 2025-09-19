RKK

·§ËÜ»ÔÆâ¤Î¸øÆ»¤òÁö¤ëÂç¤­¤ÊÇÏ¡£
·§ËÜ»ÔÆâ¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÎÆüÍËÆü¡Ê21Æü¡Ë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ£ºêÈ¬ÚÙµÜÎãÂçº× ¿À¹¬¹ÔÎó¡×¤Î¾þ¤êÇÏ¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸øÆ»¤òÁö¤ë¾þ¤êÇÏ¡¡¤½¤Î¸å³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤â

º×¤ê¤Ë¤Ï59ÃÄÂÎ1Ëü1600¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÇÏ¤ò°ú¤­Îý¤êÊâ¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¡¢³ÆÃÄÂÎ¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇÏ¤ò°ú¤¯Îý½¬¤òÏ¢Æü¡¢½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þ¤´¤í¤ËÃæ±û¶è¤ÇÆ¨¤²½Ð¤·¤¿ÇÏ¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤ÎÊó¹ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

ÇÏ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£