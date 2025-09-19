ÂçÊ¬»ÔÆþ»¥Ë¸³²»ö·ï¡¡¸µ»ÔµÄ¤ËÍ½Äê²Á³ÊÏ³¤¨¤¤¤Î´´Éô¿¦°÷2¿Í¤òÄä¿¦1¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¡¡
ÂçÊ¬»Ô¤ÎÆþ»¥Ë¸³²»ö·ï¤Ç¡¢¸µ»ÔµÄ¤ËÍ½Äê²Á³Ê¤òÏ³¤é¤·¤¿´´Éô¿¦°÷2¿Í¤¬¡¢19ÆüÄä¿¦1¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Þ¤Á¤Ê¤ßÀ°È÷²Ý¤Î²ÝÄ¹¡Ê54¡Ë¤È²¼¿åÆ»»ÜÀß´ÉÍý²Ý¤ÎÀ¯ºö´Æ¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï¸ø±àÎÐÃÏ²Ý¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µîÇ¯5·î¡¢½üÁð¶ÈÌ³¤Î»ØÌ¾¶¥ÁèÆþ»¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ»ÔµÄ¤ËÍ½Äê²Á³Ê¤òÏ³¤é¤·¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ç9·î¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ³¶â40Ëü±ß¤È30Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹Ô°Ù¤¬½èÊ¬´ð½à¤Î¡ÖÈëÌ©Ï³¤¨¤¤¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢19ÆüÉÕ¤±¤Ç2¿Í¤òÄä¿¦1¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ËÂÐ¤·¡¢2¿Í¤Ï¡ÖµÄ°÷¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¡¢¿¦°÷¤È¤·¤ÆÃÇ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£