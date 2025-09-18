この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気主婦YouTuberのshinoさんが、自身のYouTubeチャンネル『しのずチャンネル』で「【ダイソー&セリア】SNSで話題沸騰中‼︎ これ100均だなんて…‼︎収納_キッチン_便利グッズ」と題した動画を公開。話題の100円ショップ購入品の実際の使用感や収納アイデアを、リアルな体験談と共に紹介した。



動画の冒頭、shinoさんは念願だった娘のおもちゃスペースの片付けがようやく実現したことを報告。「ずーっとやりたいやりたいって思ってたことができるってめちゃくちゃ気持ちよくないですか?」と、自身の葛藤と片付けの爽快感を赤裸々に語った。半年近く放置してしまっていたというスペースもカラーボックスの追加とおもちゃの見直しで見事スッキリ。「心が晴れたよ。見るたびに綺麗だからさ、心がざわつかない」と片付けの大切さを語った。



続いて本編では、ダイソーとセリアで購入した最新の便利グッズを徹底レビュー。特に注目はダイソーの新商品『ウォッシュグローブ』シリーズ。スポンジ手袋タイプや不織布パッド付きタイプを実際に試し、「スポンジの方は泡立ちが悪くはない」「不織布の方も泡立ってはいる」と冷静に評価。「お皿洗いがちょっと楽しくはなるかも。お皿洗いイベントみたいな感じで楽しめる」と、つい面倒になりがちな家事への意外な効果を発見した。



セリアの洗面収納グッズ『ピタッと吸い付く吸着シート』も驚きの吸着力を実演し、「これはすごすぎる、隠れた名品だわ」と大絶賛。さらに人気キャラクターのお箸や、ソフトパックティッシュ用カバーなども紹介し、「こんなのが100円で買えちゃうなんてやばくない？」と主婦目線ならではの嬉しさや疑問も吐露した。



動画終盤には「ざっくり収納としては完璧な形になったんじゃないかな」と自宅収納のコツも伝授。「みんなで簡単に片付けられるようざっくりケースに入れる形にした」ことで、家族全員が快適に過ごせるよう工夫を重ねているという。最後に「なるべく快適に過ごせるようにしていきたいなと思う次第でございます」と締めくくり、100均活用のリアルな主婦生活を伝えている。