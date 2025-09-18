ダイソーにいいの出たよ〜！普通のトートには収まりきらない…アレがぴったり入る巾着バッグ
商品情報
商品名：長いもの入れ巾着バッグ（メッシュポケット付き、バドミントンラケット）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：73cm×25cm
販売ショップ：ダイソー
商品名：バドミントンラケットセット
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
ロングサイズのものの収納に便利な『長いもの入れ巾着バッグ』
普通のトートバッグでは、はみ出てしまうような長いアイテム。家にある大きな袋に入れようとしても、ちょうどよいサイズの袋が見つからない…なんてこと、ありますよね。
そんな「長いもの」をおさめるのに便利な収納袋を、ダイソーのバッグ売り場で見つけました！その名も『長いもの入れ巾着バッグ（メッシュポケット付き、バドミントンラケット）』という商品です。
ポリエステル製のシャカシャカとした素材感で、とっても軽量。薄いので耐久性はそこまで期待できない気がしますが、口の部分をヒモでキュッと絞れるから袋から出てこないのが便利。73cmという長さがあるので、三脚やヨガに使うローラーなど、長い形状のものを入れて持ち運ぶのにオススメです。
バドミントンのラケットを持ち運ぶのにぴったりだった！
そして、この巾着バッグに収納するのにぴったりだったのが、同じくダイソーの『バドミントンラケットセット』です。
もともと入っているネットやビニール製の袋などは、持ち運び用には作られておらず、筆者は使っていたら破れてしまったことがありますが、このバッグに入れておけば、持ち運びしやすくて安心です。
しかも、バッグの外側にはチャック式のメッシュポケットがひとつ備わっていて、シャトルなどを入れることができます。バドミントンのシャトルって行方不明になりがちなので、この仕様はとってもありがたいです！
『バドミントンラケットセット』の細部を見てみると、ガットの結び目が目立つところに…。ガットのテンションもバラバラで、中央付近はピンと張られていますが、端っこはゆるゆるでした。正直クオリティは微妙ですが、ちょっと公園で遊ぶには十分かもしれません。
今回は、ダイソーの『長いもの入れ巾着バッグ』をご紹介しました。バドミントンセットや長い形状のものを持ち運ぶのに便利な巾着袋。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。