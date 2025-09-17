【ソウル＝藤原聖大】韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の妻金建希（キムゴンヒ）氏の不正疑惑を巡り、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子（ハンハクチャ）総裁が１７日午前、特別検察官の事務所に出頭した。

特検は、韓氏が金氏や尹氏の側近に金品を渡して旧統一教会への便宜を依頼した疑いがあるとみて、事情聴取を始めた。

一連の疑惑を巡り、韓氏が事情聴取を受けるのは初めて。聯合ニュースによると、韓氏は２０２２年４〜７月、金氏に高級ネックレスなどを贈り、見返りとして旧統一教会のカンボジアでの事業などに便宜を図るよう依頼した疑いが持たれている。尹氏の最側近で保守系野党「国民の力」の国会議員、権性東（クォンソンドン）氏に約１０６０万円相当を渡し、旧統一教会への支援を要請した疑いもある。

一連の不正疑惑では、金氏が８月にあっせん収賄罪などで起訴され、権氏も今月１６日に政治資金法違反容疑などで逮捕された。特別検察官は、一連の疑惑について、韓氏が承認し、教団ナンバー２だった元世界本部長ユン・ヨンホ氏（請託禁止法違反などで起訴）が実行したとみている。韓氏は、関与を否定している。

韓氏は「健康上の理由」で特別検察官からの３度にわたる出頭要請を拒否していたが、旧統一教会が１６日、「健康は完全に回復していないが、誠実に調査に応じる」と発表し、出頭する意向を示していた。