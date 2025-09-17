秋服は、値下げを狙え！【ニトリのN+】いま買って秋に使える「羽織アイテム」

長引く暑さを前に、出番が短くなりがちな秋服。賢くおしゃれを楽しむなら、いま買って秋にも使える値下げアイテムに狙いを定めるのがひとつの手かも。そこで今回は【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】から、季節をまたいで頼れる羽織アイテムに注目。バサっと羽織って気温の変化へ対応しつつ、体型カバー役やこなれ度UPも担ってくれそうなカーディガンを紹介します。

スマートに羽織れるボタンレスの上品なデザイン

【N+】「はっ水加工軽量ニットカーディガン」\3,192（税込・値下げ価格）

サッとスマートな印象で羽織れそうなボタンレスのニットカーディガン。脇からつながったドルマンスリーブのゆとりのあるシルエットも相まって、コーデにプラスワンでこなれ感を醸し出してくれそうな一着です。厚地すぎないニット素材にははっ水加工が施されているのもポイント。天気が急変しがちな季節の変わり目の頼れる味方に。

リングドットボタンで手間なく着られる相棒に

【N+】「リングドット釦カーディガン」\1,197（税込・値下げ価格）

ブルゾンのように手軽に着やすいリングドットボタンを採用したカジュアルな一着。「ダブルフェイスの適度な張り感となめらかさが魅力」（公式ECサイトより）という素材は秋本番にも使いやすく、シワを気にせず羽織りやすいのも思わず手に取りたくなるポイントです。小さめのボタンは主張控えめなので、柄物のブラウスやワンピースにも合わせやすいはず。

フェミニンに着映える凸凹の透かし編み

【N+】「透かし編みニットカーディガン」\1,995（税込・値下げ価格）

こちらは凹凸のある透かし編みのニット地によって一点投入で着映えを狙えるのが魅力。厚ぼったく見えにくく、秋に試したい複数のアイテムとのレイヤードスタイルにも重宝しそうです。深めのVネックかつワンポイントのボタンで留めるシンプルなデザインは甘口に寄りすぎず、コーデにほんのりフェミニンなムードを醸し出します。

余白のあるシルエットが気だるげなムードを演出

【N+】「ゆったりニットカーディガン」\2,793（税込・値下げ価格）

全体的にゆったりとしたシルエットが気だるげな雰囲気を演出するニットカーディガン。裾は着丈に前後差があるため、腰やヒップまわりのナチュラルな体型カバー役になってくれそうです。サイドにスリットが入っていることで、ボトムスのシルエットを選ばず合わせやすいのも嬉しいポイント。カラー展開も4色と豊富なので、ダークトーンに落ち着きがちな秋コーデの差し色としても。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ