ËãÌô¤ò´Þ¤à±ÕÂÎ14¥¥í¤ò¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤ÎÈ¢¤Ë¾®Ê¬¤±¤·¤Æ¡ÖÌ©Í¢¡×¹â¹»À¸¤é¾¯Ç¯2¿Í¤òÂáÊá¡¡Ê¡²¬¶õ¹Á
ËãÌôÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à±ÕÂÎ¡¢14¥¥í¤ò¥¿¥¤¤«¤éÊ¡²¬¶õ¹Á¤ËÌ©Í¢¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤ò´Þ¤à¾¯Ç¯2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±ÕÂÎ¤ÏÂÞµÍ¤á¤µ¤ì¡¢¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤ÎÈ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Èõ¸ý½ßºÈµ¼Ô
¡Ö±ÕÂÎ¤Ï¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÕÂÎ¤Ï¾®Ê¬¤±¤µ¤ì¡¢¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¤Î17ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤È16ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤Î¾¯Ç¯¤Ç¤¹¡£
±ÕÂÎ¤ÏºÙ¤«¤¯ÂÞµÍ¤á¤µ¤ì¡¢¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¡¢8·î28Æü¤Ë¥¿¥¤¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÊØ¤Çµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢2¿Í¤È¤âÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤¬Êó½·ÌÜÅª¤ÇÌ©Í¢¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê´ØÍ¿¤ò»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£