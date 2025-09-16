夏のモヤモヤもお皿汚れも食洗機で洗い流す！パナソニックの食洗機の洗浄力を体験
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社は、2025年9月12日（金）から15日（月）までの4日間、KITTE大阪にて「夏のモヤモヤも、お皿汚れも、食洗機でまるっと洗い流そう」イベントを開催した。来場者は食洗機の洗浄力を気軽に体感することができ、通りがかった多くの人々がイベントに参加した。
■食洗機で家事の時短！夏のモヤモヤを洗い流す
今年の夏は猛暑の影響で外出を控える人が増え、その結果、“おうち時間”や家事に費やす時間が長くなり、家事ストレス＝“夏のモヤモヤ”を感じる人が多いことが、同社の調査で明らかになった。本イベントでは、参加者が「この夏に感じたモヤモヤ（悩み・ストレス・疲れなど）」をお皿に書き込み、特製の実演機＝食洗機で実際に洗い流す体験が用意された。食器だけでなく気持ちまでもすっきりさせることができる企画となっている。
家事が増えるほどモヤモヤは溜まりやすい。そこで、家事の時短につながり、日々のモヤモヤを解消できる食洗機は、まさにピッタリの家電といえる。
そのほか、会場には巨大ガチャが登場し、洗い流し体験の後には「食洗機おみくじ」を引くことができた。おみくじには、大阪弁でモヤモヤを吹き飛ばすようなスカッとした一言が記されており、参加者はユニークな演出を楽しんでいた。
■5秒でよごれが落ちる！食洗機の洗浄力を体験
今回、実際にイベントを体験できたので、その様子をお伝えする。まず、用意されたお皿にサインペンで「モヤモヤ」などを書き込む。普段はお皿に文字を書くことなどないため、新鮮で少し不思議な体験だ。書き終えたお皿を、透明ガラスで中が見える特製食洗機へ持っていくと、スタッフが丁寧にセットし、洗浄を開始してくれた。すると、始まってすぐに文字は薄れていき、わずか5秒ほどで跡形もなく消えた。普段は目にすることのない食洗機内部の様子を直に見られ、その高い洗浄力に驚かされた。
お皿の洗浄を終えると、簡単なアンケートに答えた後、巨大ガチャを引くことができた。カプセルの中にはおみくじとお菓子が入っており、運試しとちょっとしたご褒美を楽しめる仕掛けだ。今回のおみくじの結果は「吉」。そこには「湿っぽい話は乾かして ポカポカ気分でいこや！」と、大阪弁でモヤモヤを吹き飛ばすような言葉が記されていた。
■1人分からファミリータイプまでの食洗機が展示
さらに会場には、さまざまなタイプの食洗機が展示されていた。通常、食洗機を使うには分岐水栓の工事が必要だが、約1人分の食器を洗うのにちょうどいい「SOLATA（NP-TML1）」はタンク式のため、分岐水栓の取り付けが不要。前面と背面がガラス仕様で、インテリアにもなじむデザインとなっている。工事不要で手軽に使えることから、学生の一人暮らしにもぴったりの食洗機といえる。
そのほか、約5人分の食器を一度に洗える「NP-TZ500」も展示されていた。液体洗剤自動投入機能やおまかせコースを搭載し、家族の食器をたっぷり洗える便利なレギュラータイプだ。さらに、スリムになった「NP-TSK1」も登場。奥行わずか約29cmながら、約4人分の食器を洗うことができる。
■月額990円（税込）からの“食洗機のサブスク”
食洗機をまだ使ったことはないけれど気になっている、という人にぴったりのサービスがある。それが、パナソニック公式の食洗機サブスクリプションサービスだ。2種類のモデルから選び、月額料金で気軽に利用できる。
利用可能なモデルは、ひとり暮らし向けの「NP-TML1」と、約4人分の食器を洗えるファミリー向け「NP-TSP1」の2種類。「NP-TML1」は月額990円（税込）から、「NP-TSP1」は月額1,760円（税込）から利用可能だ。いずれもタンク式のため、分岐水栓の工事は不要。設置も手軽に行える。
さらに、同じモデルでも新品か検査済み再生品かを選ぶことができ、再生品を選べばよりリーズナブルにサービスを利用できる。
また、「パナソニック公式サービス」「必要な期間だけ使える」「洗剤プレゼント」「お得なコースあり」という4つの安心ポイントが用意されており、初めての食洗機導入にも最適な内容となっている。
