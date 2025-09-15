アンジャッシュ渡部建、前代未聞の“謝罪会見やり直し” 5年前は言えなかった衝撃発言連発「未来変わるぞ」
14日放送のABEMA『チャンスの時間』（後11：00）では、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が5年前にタイムリープして“謝罪会見”に再挑戦する緊急企画「まだ許されていなかった 渡部の謝罪会見をやり直そうSP」を届けた。
【写真】「最低や、この人（笑）」謝罪会見で衝撃発言連発する渡部建
スタジオには元AKB48でタレントの柏木由紀をゲストに迎え、見届け人としてお笑いコンビ・インパルスの板倉俊之、お笑い芸人のみなみかわも参加。渡部の“奥様”が地上波放送の特番で、「まだ許してはいない」と発言していたことを受け、“謝罪会見”をもう一度やり直して、過去の記憶・記録を上書きする緊急企画を行った。
千鳥や見届け人がスタジオから見守る中、神妙な面持ちで会見会場に現れた渡部だったが、1度目、2度目の挑戦では開口一番噛んでしまったり、堪えきれず笑ってしまったりと失態を犯し強制終了。3度目の挑戦ではスタジオから飛び交うツッコミになんとか笑いを堪えたものの、ただ謝罪を繰り返すばかりで大悟も思わず「一緒やなこれ、5年前と」と嘆く。
そこで次の挑戦では、大悟が「とにかく自分を守って事務所を悪くしてみて」、朝ごはんを聞かれたら「今まで食べた一番美味かった料理名を言ってみて」と助言。4度目の挑戦では、「なぜ会見が騒動から半年経った今？」という記者からの質問に「僕はすぐさま開こうと言ったんですけど、事務所の社長がダメだと」と答え、ノブは「最低や、この人」と笑った。
また、「朝ごはんは何を食べた？」という質問に「シャトーブリアンのビフカツサンド」「お昼はお寿司だったんですけど、アワビを3枚ほど薄く切って重ねた上にキャビア・ウニの握りを食べました」「アワビって薄く切れば切るほど重ねた時に食感が出る」とグルメ情報を饒舌に語った渡部さん、スタジオは「めっちゃいいもん食ってる」と盛り上がる。
しかしその後、相方・児嶋一哉に関する質問をきっかけに、しどろもどろに逆戻り。再びタイムリープした渡部に、板倉は「児嶋さんにああだのこうだの言われることに納得いってない感がほしい」とアドバイスし、5度目の挑戦へ。そして渡部は「児嶋さんからかけられた言葉は？」との質問に「人間性を1から見直すべき、調子に乗っていたんじゃないかと言われました。しかし、うるせぇなと思ってます」と答え、スタジオ一同爆笑となった。
さらに「迷惑をかけたかもしれませんけども、それでもうるせぇなと思ってます」と語った渡部に「これはウケてる」「未来変わるぞ」との声が上がった。今度こそ成功かと思われたものの、“仕事復帰”に関する質問でまたも有耶無耶な回答を繰り返すばかりに。そこでまたタイムリープした渡部に、大悟は「あの時は迷惑かけたらいけないから言えないっていうのがありましたけど、ここで変えられるから。今なら何で復帰したいかは、ほんまに復帰したい番組で」とアドバイスした。
タイムリープを繰り返し成功まであと一歩と迫った渡部は、6度目の挑戦で「復帰する番組は決めている？」と訊かれ、「『王様のブランチ』、『FNS歌謡祭』この2つは確実に戻りたい」「元々僕がやってた番組なんで、2つは絶対戻りたい」と豪語。スタジオが「カッコイイ」と盛り上がる中、「ファンへの率直な気持ちは？」との問いかけにも「ここでファンを辞めるようならそこまで」と強気発言。
高校野球や仕事で関わったお店への思いを問われると、「こうなりましたってこと」と一言で返した渡部に、千鳥はさらに爆笑。そして、最後に記者から「今回の騒動とかけまして？」と“なぞかけ”を振られた渡部。一瞬困惑の表情を浮かべたものの、「今回の騒動とかけまして、新幹線と解きます。その心は“のぞみが一番”」と渾身の“なぞかけ”を披露した渡部に、スタジオでは「素晴らしい！」と絶賛の声が上がった。
チャレンジを終え、「これで2025年は変わった」「これは伝説だよ」と手応えを感じるスタジオメンバーに対し、渡部は「ダメでしょ、これ」「（完全復活）遠ざかったんじゃない？」と不安を吐露。大悟が「（奥様と）一緒に観てください」と声をかけた一方、「たぶん『ブランチ』も戻ってくる」とコメントしたノブに、渡部は「本当に迷惑かけたのに、本当に申し訳ない。悪ノリです」と苦笑する場面もあった。
