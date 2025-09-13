7回10奪三振1安打1失点、2回以降6イニング連続で3者凡退

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

ドジャースの山本由伸投手は12日（日本時間13日）、今季12勝目をかけて敵地のジャイアンツ戦で先発した。7回10奪三振1安打1失点と試合を作ったが、味方の援護に恵まれず。12勝目はお預けとなった。防御率2.66はリーグ3位に浮上した。

初回1死からデバースを四球で歩かせると、続くアダメスには左中間二塁打。中堅・パヘスが打球処理にもたつく間に先取点を許した。初回1死二塁のピンチを切り抜けると、2回以降は安定した投球を披露。7回まで6イニング連続で3者凡退、20者連続アウトを奪った。

3度のサイ・ヤング賞を誇るジャスティン・バーランダーとの投げ合いで抜群の投球を見せた。5試合連続、今季17度目のクオリティスタート（QS）を達成。8月24日（同25日）の敵地・パドレス戦以来の勝ち星はならなかった。

前回6日（同7日）の敵地・オリオールズ戦では9回2死まで無安打を披露。9回2死からホリデーに右越えソロを浴びて快挙を逃した。中5日を空けての登板だった。

「ノーヒッターを期待したいぐらいだが、これまで通り強い気持ちで競い合う姿を見せてくれると思う。本当に素晴らしい投球を続けている」。ロバーツ監督の期待通りの投球だったが、勝ちには結びつかなかった。（Full-Count編集部）