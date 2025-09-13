通算362本塁打はジョー・ディマジオを抜いて球団歴代単独4位

【MLB】レッドソックス ー ヤンキース（日本時間13日・ボストン）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が12日（日本時間13日）、敵地で行われたレッドソックス戦で2試合連発となる47号を放った。打率.324はメジャートップを維持している。

“名物”を越える特大の一発となった。初回の第1打席、ルーカス・ジオリト投手のフォーシームを完璧に捉えた。ジャッジは打った瞬間に確信。打球速度112.6マイル（約181.2キロ）、飛距離442フィート（約134.72メートル）、角度32度の打球が左翼にそびえるグリーンモンスターを越え、場外に消えた。

前日11日（同12日）の本拠地タイガース戦では2打席連発の45、46号を含む4打数3安打の活躍。自身4度目のシーズン100打点に乗せた。また、米多発テロが起こってから24年となり、ドナルド・トランプ大統領が観戦する中で千両役者の活躍を見せた。

今回の一発で通算362本塁打とし、前日に並んでいた伝説打者のジョー・ディマジオを抜いて球団単独4位に浮上した。3位はルー・ゲーリッグの493本塁打となっている。（Full-Count編集部）