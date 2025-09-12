Ã¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄË¤ß»ß¤á¤ÎÃí¼Í¡¡¶áÆ£°ì¼ù¤¬°úÂà¤ò³Ð¸ç¤·¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤Î·èÃÇ
¡¡Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤È¤ÎÆ®¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¶áÅ´¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¶áÆ£°ì¼ù»á¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖFull-Count LAB¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿2006Ç¯¤Î¸ª¤Î²ø²æ¤¬Èà¤ÎÅê¼ê¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2006Ç¯¤Ë¸ª¤òÄË¤á¤¿¤È¤¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ç¤·¤¿¡×¡£¡È¾¼ÏÂµ¤¼Á¡É¤È¤¤¤¦¶áÆ£¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ò±£¤·¤ÆÅê¤²Â³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌµÍý¤¬¤¿¤¿¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µåÃÄ¤ËÆâ½ï¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤ËÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤ò¤·¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤ÎÃí¼Í¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¡¢ÂÎ¤ò¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿¶áÆ£¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂçÀÐÂçÆóÏº2·³´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¸ª¤¬ÄË¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢º£Ç¯¤ÇÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤éÄü¤á¤Þ¤¹¡×¤È¿½¤·½Ð¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï¸½Ìò°úÂà¤ò³Ð¸ç¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é·ÀÌó¹¹¿·¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡ÖÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¶ì¤·¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤³¤Î·Ð¸³¤¬¶áÆ£¤ÎÅê¼êÅ¯³Ø¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤¿¡£ËÉ¸æÎ¨¤ä¾¡ÇÔ¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡×¼«ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£2008Ç¯¤Ë¼«¿È½é¤Î10¾¡¡¢ÍâÇ¯9¾¡¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸ª¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿Åêµå¤¬º£ÅÙ¤ÏÉª¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£2011Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤Ç±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÅê¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¼ê½Ñ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£4Ç¯´Ö¡¢¼ê½Ñ¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÅÐÈÄ¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹ËÅÏ¤ê¤ÎÌîµåÀ¸³è¡£¤³¤ì¤ÏÊÂÂçÄñ¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤Ç¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤»îÎý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ø²æ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤òºÇ½é¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¶ì¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ë»Íµå¤Ç¤µ¤¨¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ÂÀÓ¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2016Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É21Ç¯´Ö¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê²ò¼á¤³¤½¤¬¡¢Ä¹¤¤¥×¥íÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë