フジミ模型、2025年12月発売の艦船模型商品を公開。帝国海軍シリーズ「日本海軍航空巡洋艦 最上」、「日本海軍重巡洋艦 伊吹」などが発売
【フジミ模型:2025年12月発売予定 艦船モデル】 9月11日 公開
12月23日 発売予定
12月24日 発売予定
12月11日 発売予定
12月17日 発売予定
12月17日 発売予定
12月11日 発売予定
12月17日 発売予定
フジミ模型は、2025年12月発売予定の艦船モデル情報を9月11日に公開した。
12月発売予定商品には「1/700 帝国海軍シリーズ」から「日本海軍航空巡洋艦 最上」、「日本海軍重巡洋艦 伊吹」が登場。
また、「1/700 艦NEXTシリーズ」から「日本海軍戦艦 長門 昭和19年/捷一号作戦特別仕様 (エッチングパーツ付き)」や「ちび丸艦隊シリーズ」から「ちび丸艦隊 翔鶴」、「ちび丸艦隊 蒼龍」が登場する。
その他、エッジングパーツがラインナップ。
2025年12月発売予定 艦船モデル
1/700 帝国海軍シリーズ №51 日本海軍航空巡洋艦 最上
12月23日 発売予定
価格：5,390円
1/700 帝国海軍シリーズ №55 日本海軍重巡洋艦 伊吹
12月24日 発売予定
価格：5,390円
1/700 艦NEXTシリーズ №13 EX-1 日本海軍戦艦 長門 昭和19年/捷一号作戦 特別仕様 (エッチングパーツ付き)
12月11日 発売予定
価格：7,920円
ちび丸艦隊シリーズ №12 ちび丸艦隊 翔鶴
12月17日 発売予定
価格：2,860円
ちび丸艦隊シリーズ №29 ちび丸艦隊 蒼龍
12月17日 発売予定
価格：2,860円
1/700 グレードアップパーツシリーズ №140 艦NEXT 日本海軍戦艦 長門 昭和19年 純正エッチングパーツ
12月11日 発売予定
価格：3,850円
ちび丸Gupシリーズ №8 ちび丸 翔鶴・瑞鶴 専用エッチングパーツ4
12月17日 発売予定
価格：1,320円
Copyright(C)FUJIMI,All rights researved.