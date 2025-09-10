【拡大画像へ】

スーパーマーケットを展開するベルクは、シンフィールドが企画する「進撃の巨人」連載15周年記念原作版権タイアッププランに参画し、期間限定のコラボレーションを実施する。

本コラボキャンペーンは、期間中店頭の専用チャージ機で現金から「ベルクペイ」をチャージもしくは利用することで、抽選でベルクペイ残高があたるというもの。

また、「進撃の巨人」のマンガコマを使用したWEBコミック「ウォール・ベルクに現れた決済方法『ベルクペイ』を調査せよ」も公開されている。

キャンペーン概要

■期間

2025年9月1日（月）～9月30日（火）

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中、ベルク全店（CLBE店舗除く）にて、ベルクペイカードに合計1万円以上チャージすると自動で応募となります。抽選でベルクペイ残高をプレゼントいたします。

■賞品

A賞：ベルクペイ残高10,000円分 5名様

B賞：ベルクペイ残高3,000円分 50名様

C賞：ベルクペイ残高1,000円分 200名様

※賞品の内容は予告なく変更となる場合がございます。

※応募方法等はベルクホームページをご確認ください。

参考リンク：キャンペーンサイト

■期間

2025年10月1日（水）～10月31日（金）

■キャンペーン概要

詳細は10月1日以降、店頭の掲示をご覧ください。

「進撃の巨人」×ベルクペイ 特設サイト公開

ベルクペイのお得な情報が漫画でわかる特設サイト「ウォール・ベルクに現れた決済方法『ベルクペイ』を調査せよ」を期間限定で公開しています。下記のリンクからぜひご覧ください。

参考リンク：特設サイト