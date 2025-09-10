「小銭のやり取りを駆逐してやる……」ベルクが「進撃の巨人」とのコラボを実施。ベルクペイの現金チャージで残高プレゼントのチャンス！
【「進撃の巨人」×ベルクペイキャンペーン「ベルクペイに現金を捧げてください」】 実施期間 第1弾：9月30日まで 第2弾：10月1日～10月31日まで
■期間
スーパーマーケットを展開するベルクは、シンフィールドが企画する「進撃の巨人」連載15周年記念原作版権タイアッププランに参画し、期間限定のコラボレーションを実施する。
本コラボキャンペーンは、期間中店頭の専用チャージ機で現金から「ベルクペイ」をチャージもしくは利用することで、抽選でベルクペイ残高があたるというもの。
また、「進撃の巨人」のマンガコマを使用したWEBコミック「ウォール・ベルクに現れた決済方法『ベルクペイ』を調査せよ」も公開されている。
キャンペーン概要
第一弾「進撃の巨人」×ベルクペイキャンペーン「ベルクペイに現金を捧げてください」
■期間
2025年9月1日（月）～9月30日（火）
■キャンペーン概要
キャンペーン期間中、ベルク全店（CLBE店舗除く）にて、ベルクペイカードに合計1万円以上チャージすると自動で応募となります。抽選でベルクペイ残高をプレゼントいたします。
■賞品
A賞：ベルクペイ残高10,000円分 5名様
B賞：ベルクペイ残高3,000円分 50名様
C賞：ベルクペイ残高1,000円分 200名様
※賞品の内容は予告なく変更となる場合がございます。
※応募方法等はベルクホームページをご確認ください。
参考リンク：キャンペーンサイト
第二弾「進撃の巨人」×ベルクペイキャンペーン「現金決済を駆逐しましょう」
■期間
2025年10月1日（水）～10月31日（金）
■キャンペーン概要
詳細は10月1日以降、店頭の掲示をご覧ください。
「進撃の巨人」×ベルクペイ 特設サイト公開
ベルクペイのお得な情報が漫画でわかる特設サイト「ウォール・ベルクに現れた決済方法『ベルクペイ』を調査せよ」を期間限定で公開しています。下記のリンクからぜひご覧ください。
参考リンク：特設サイト