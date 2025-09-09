株式会社ラスターは、ジムニー専門パーツブランド「BEYOND JAPAN」の新カスタムスタイル「CODE23」を発表した。

同カスタムスタイルは、ミディアムグレーのボディにステンレスやメッキ調のパーツを組み合わせ、落ち着きの中に煌めきを加えたクラシカルなジムニースタイルを提案する。専用バンパーやメッキ調グリル、クロームホイールを採用し、上質感と統一感を演出。渋みあるボディカラーに個性を加える新しいカスタムの方向性を示すモデルとなる。

ジムニー専門パーツブランド BEYOND JAPAN、新カスタムスタイル「CODE23」を発表！

落ち着きのあるグレーボディに煌めきを添える最新スタイリング

株式会社ラスターは、BeyondJAPANブランドの最新デモカー「CODE23」を発表しました。落ち着いたミディアムグレーのボディカラーに、ステンレスやメッキ調の煌めきを組み合わせることで、上質かつクラシカルなジムニースタイルを提案しています。

CODE23の特徴

ジムニーの魅力のひとつは、ポップな色合いからレトロ系まで幅広いカラーバリエーションにあります。その中でもミディアムグレーは、落ち着いた雰囲気を求めるユーザーに人気のカラー。しかし、乗り続けるうちに「もう少し個性が欲しい」と感じるユーザーも少なくありません。

そこでBEYOND JAPANが提案するのが、煌めきを取り入れたクラシカルなスタイリングです。

リベルテ64/74 フロント＆リアバンパー

力強いパイプ形状とステンレス素材を活かした鏡面仕上げで存在感を発揮。

フェイスグリル セブンスロット

7ホールデザインにメッキ調仕上げを施し、オフロード感と輝きを両立。

スーパームーン ホイール

面が滑らかなディッシュデザインを採用。クロームカラーで統一感を演出。

パーツの色使いを統一することで、渋いボディカラーにも自然に調和し、ジムニー全体のスタイリングを一段と引き立てます。CODE23は、落ち着きを保ちつつ個性をプラスした、新しいジムニーカスタムの方向性を示す一台となっています。

今後の展開

BEYOND JAPANは今後も、ユーザーの好みに合わせた幅広いカスタムスタイルを提案し続けます。イベント展示やオンラインでの情報発信を通じ、ジムニーカスタムの可能性を広げてまいります。

詳細・購入はこちら

https://beyond-jpn.com/jp/code23/

【展示・公開情報】 CODE23に使用しているパーツは、BeyondJAPANの公式ウェブサイトおよびショールームで公開中。詳細なカスタム情報や関連パーツの購入方法については公式サイトをご覧ください。

【お問い合わせ先】

BEYOND JAPAN ショールーム

所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階

電話番号：070-1573-1716

通販部門：048-971-5096

公式HP：https://beyond-jpn.com/jp/

公式ショップ：https://beyondjapan.base.ec/

リリース提供元：株式会社ラスター