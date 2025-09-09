この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【廃止確定】10月からふるさと納税のポイント還元が皆無に！今からならまだ間に合います！』というタイトルでYouTube動画を公開したのは、脱・税理士の菅原氏。動画では、9月末でポータルサイトのポイント付与が終了する予定である流れを踏まえ、制度の基本から「今すぐやるべき理由」までを整理して語っている。



冒頭で、菅原氏はふるさと納税の骨子を端的に示す。寄付額に応じて返礼品を受け取りつつ、翌年の住民税や所得税から自己負担2,000円を除いた金額が控除されるため、お得度が高いという点だ。年収に応じた寄付上限の考え方や、返礼品は寄付額の約3割相当という基本も押さえたうえで、「ネットショッピングと同じ操作で完了する」手軽さを強調する。



本題はポイントの扱いだ。各ポータルサイト（楽天ふるさと納税、さとふる、ふるさとチョイス、ふるなび、Amazonなど）で付与されてきたサイト独自のポイントは、9月末で終了する予定だと説明する。10月以降はポータルのポイントは付かない一方、クレジットカードの通常ポイントは引き続き付与される点も補足している。現在駆け込み需要が増えているのはこのためで、キャンペーンが重なる9月中の活用を促す。



また、還元率の具体例として、最大級のポイント施策や抽選型の高倍率キャンペーンに触れている。ここで菅原氏が注意喚起するのが「ポイント高還元＝最安ではない」という落とし穴だ。同一の返礼品でも、ポイント重視のサイトは商品価格自体が高めに設定されている場合があるため、価格とポイントの両面を見て比較する姿勢が欠かせないという指摘が入る。



返礼品の選択肢は広い。米や果物といった定番から、家具・家電、旅行や体験型まで多彩だ。動画では地域の家具例や、カード会社が関わるオリジナル返礼品の話題にも触れており、初めてでも選びやすい観点が得られる。制度をまだ使っていない人に向けては、上限の目安の調べ方、寄付とポイントの関係、そして10月以降に何が変わるのかを短時間で把握できるよう整理されている。



まとめとして、9月末でサイトポイントが終わる前に動く価値が高いこと、10月以降はカードの通常ポイントのみになること、そして価格比較の視点を忘れないことを提示する。具体的なキャンペーン活用のコツや、失敗しやすいポイントの見極め方は動画で丁寧に解説されているので、最終判断の前に一度確認しておくと納得感が高まるはずだ。今押さえるべき「最後のひと手間」を、動画でチェックしてから賢く選び切ろう。