「跡残りの心配ないのがありがたい…♡」アレの100均ディスプレイグッズ
商品情報
商品名：缶バッジ マグネットスタンド 2P
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：21×20×H12mm
販売ショップ：ダイソー
缶バッジをディスプレイ仕様に♡『缶バッジ マグネットスタンド 2P』
ダイソーの推し活グッズ売り場で、推し活中の方にとってありがたいアイテムを見つけました！『缶バッジ マグネットスタンド 2P』という商品です。
クリア素材の小さなプレートに、これまた小さな脚が2個ついた不思議な形状をしています。こちらは、缶バッジを立てて飾れるようにアレンジできるアイテム。「お気に入りの缶バッジを立てて眺めたい！」という推し心を分かった商品なんです。
マグネット式だからダメージ知らず！気軽に付け替えられるのが嬉しい
使い方は簡単。本体の裏側に磁石がついているから、これを缶バッジの裏にくっつけるだけ。実は、缶バッジ用のスタンドって粘着シールのタイプが多いのですが、本品はマグネット式なのがポイント。スタンドを付け替える時も缶バッジにダメージはなく、跡残りの心配がないのが嬉しいです。
こんな感じでピタッとくっついて、スタンド付きの缶バッジが完成するというわけ。脚があることで缶バッジがしっかりと固定され、スタンドとしての役割を果たします。
悪目立ちしないクリアなポリスチレン製なのも、素晴らしい特徴。缶バッジのデザインを邪魔することなく、裏方に徹してくれますよ。
立てられる缶バッジの対応サイズは、直径約25〜80mmまでとのこと。大きい缶バッジを立てたいときは、写真のように2つ使うのがオススメ。しっかりとバランスがとれるので、安心してディスプレイ棚など好きな場所に飾れます。
今回は、お気に入りの缶バッジを立ててスタンド式にアレンジできる『缶バッジ マグネットスタンド 2P』をご紹介しました。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。