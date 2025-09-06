元雨上がり決死隊の宮迫博之が４日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「宮迫ですッ！【宮迫博之】」を更新。モノマネタレントのＭｒ．シャチホコをゲストに迎えた。

シャチホコは数々の高クオリティモノマネの中から、この日は歌手でＭＣ・和田アキコの扮装で登場した。

宮迫は、和田との思い出を述懐し「実は雨上がり決死隊時代に『アッコにおまかせ！』のレギュラー、一瞬だけやってたときがあったんですよ」と、和田の冠番組であるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」との縁を振り返った。

宮迫は「アッコさん自身が本番前になぜかラジオ体操を（共演者）皆でやる。ラジオ体操は昔から好きでいらっしゃるのは存じ上げてたんですけども。本番前。だいたい番組の本番って１時間前に入ったりするじゃないですか？さらに１時間前に全員、メンバーそろってラジオ体操をやって。そこから（番組の）準備をやってっていう。ちょっとでも寝たかったので『なんでラジオ体操をしにいかなアカンねん？』っていう気持ちはあったんですよ」と述懐。

「ある日、（本番前のラジオ体操に）寝坊したんですよ。マズいじゃないですか。当時、もう、スライディング土下座で『すみません！』ってラジオ体操の途中に僕、入っていったんですよ。その当時のメンバーが全員笑ってるんです。『大丈夫やで。当の本人が遅れてるから』って。アッコさんも（ラジオ体操に）遅刻してたんです。めちゃめちゃラッキーで救われたんですけど、一応、途中から体操に参加して。結局、アッコさん来なかったんですよ。じゃあ本番よろしくお願いしますーって」と振り返った。

宮迫は「助かったわーとか言いながら（楽屋に）帰ってたら、ディレクターブースのところからサングラスをしたプロデューサー。上から『やってくれたね？後で、アッコさんに謝ってね』って言われたんですよ。でも、おかしいやん？当の本人が俺より遅れてるのに。なぜ、その人に『遅刻してすみません』って？おかしいやんか。（プロデューサーに）『おかしくないですか？当のご本人、僕より遅れてるんですよ？なぜ、その方に僕は謝るんですか？』『いや、これはもう決まってることだから』。ちょっとおかしいですって。（先に来ていた）皆さんには普通に、ちゃんと来られてる方には『皆さん、すみません』と謝らせてもらいましたし」と回想。

宮迫は、プロデューサーに「『アッコさんに謝るのは僕、できないです。っていうか、その上からしゃべるのをやめてもらっていいですか？降りてきましょうか？』って。ちょっと、とがってたんかなぁ…。（プロデューサーが）『どうなっても知らん』って言うから（宮迫も）『そんなことはどうでもいいです、じゃあ、僕この番組やめます。来週から来ないです』って言って」と経緯を明かした。

宮迫は「（当時の相方の）蛍原さんも同じ会話を聞いてるので。明らかに向こうがおかしなこと言ってるのは分かってるので。結果、納得していただいて。アッコさんに『すみません。ちょっと、いろいろ諸事情で辞めさせてもらいます』って言いまして」と衝撃的な番組降板劇の内情を振り返っていた。