¡¡¸µ£Ô£Â£Óµ¼Ô¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤¬£µÆü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤¬Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Îà¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥óá¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Îµî½¢¤ò½ä¤ê¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·ÏÀ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¾õ¶·¤À¤¬¡¢ÉðÅÄ»á¤ÏÀÐÇË»á¤Î¸½ºß¤Î¶»Ãæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î¼èºà¤Ç¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤¤é¤á¥à¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤í¤½¤íÀÐÇË¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ø²¶¡¢¤À¤á¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Æ¤ë¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÀÐÇË»á¤¬²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¡Ö·ûË¡¾å¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹ñ²ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç°ì²ó¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¹ñ²ñ¤ò³«¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñ²ñ¤¬³«¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀÐÇË»á¤¬Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤¿ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ÈÉðÅÄ»á¡££¸Æü¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ë¡Ö»¿À®¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¤Û¤Ü½ªÎ»¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤Î¼¡´üÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸¶¹ÆÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¼¡´üÁíºÛÁª¤Ï¹â»Ô¡ÊÁáÉÄ¡Ë»á¤È¾®Àô¡Ê¿Ê¼¡Ïº¡Ë»á¤ò¼´¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤È¾®Àô¤µ¤ó¤ÏÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¡¢»ö¼Â¾å¤³¤Î£²¿Í¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Î¸°¤ò°®¤ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÀÐÇË»á¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤Ãæ¡¢°ú¤¤º¤ê¤ª¤í¤µ¤ì¤Æ¼¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÁíºÛÁªµó¤Î¤È¤¤ËÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¤É¤Á¤é¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤«¡£¹â»Ô¤µ¤ó¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Î£²¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤òÂ¿Ê¬±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤¤Á°ÁíÍý¤¬±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
